전남광주대전환기획위원회, 2주간 권역·분야별 타운홀미팅 연다

AI 핵심 요약beta
- 전남광주대전환기획위가 15일 타운홀미팅 계획을 확정했다.
- 통합특별시 출범에 시민 의견을 직접 반영하기로 했다.
- 권역별·분야별 논의와 시정기획 반영도 추진했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 출범을 앞두고 시민 의견을 직접 반영하는 타운홀미팅이 본격 추진된다.
전남광주대전환기획위원회는 15일 전체회의를 열고 통합특별시 출범 과정에 시민 참여를 확대하기 위한 권역별·분야별 타운홀미팅 추진 계획을 확정했다고 밝혔다.
위원회는 통합특별시가 시민 공감 속에 출범해야 한다는 데 의견을 모으고 현장 중심 소통을 통해 수렴한 의견을 시정기획에 직접 반영하기로 했다.
이번 타운홀미팅은 단순 의견 수렴을 넘어 시민이 정책 방향과 핵심 의제를 함께 논의하는 방식으로 운영된다.
시민주권위원회는 민형배 당선인과 함께 향후 2주간 동부권·서부권·중남부권 등 권역별 현안을 점검하고 창업·농업·여성·문화 등 분야별 의제를 중심으로 시민과 대화에 나설 예정이다.
시민주권위원회는 "통합특별시는 행정 통합만으로 완성될 수 없다"며 "지역과 계층, 세대와 산업 현장의 다양한 목소리를 직접 듣고 정책에 반영하는 과정 자체가 통합의 시작"이라고 설명했다.
타운홀에서 제시된 의견은 통합특별시 시정기획서와 핵심 전략과제에 반영된다.이와 함께 통합특별시 비전과 목표, 슬로건 수립 논의도 이번 주부터 진행된다. 위원회는 도시 정체성과 미래 방향을 담은 상징체계 마련에 착수할 계획이다.
아울러 재정 운영 방향, 기업 유치 전략, 필수 조례 정비 등 출범 직후 체감 가능한 실행 과제 점검도 병행된다.
ej7648@newspim.com