뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩' 전국 투어 78회 전석 매진

AI 핵심 요약beta
- NHN링크는 뮤지컬 어쩌면 해피엔딩 10주년 투어가 14일 제주에서 막을 내렸다고 밝혔다.
- 이번 전국 투어는 16개 도시 78회 전석 매진을 기록했고 평균 객석 점유율 100%를 달성했다.
- 이 작품은 헬퍼봇 올리버와 클레어의 사랑 이야기를 그리며 2016년 초연 이후 매 시즌 높은 평점과 객석 점유율을 유지해왔다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NHN링크는 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'의 10주년 기념 전국 투어가 지난 14일 제주를 마지막으로 막을 내렸다고 밝혔다. 부산부터 제주까지 16개 도시에서 펼쳐진 78회 공연이 모두 매진됐다.
이번 투어는 2월 부산을 시작으로 대전, 광주, 용인, 인천, 세종, 전주, 평택, 수원, 창원, 대구, 천안, 울산, 당진, 고양을 거쳐 제주에서 마무리됐다. 전국 공연장에서 평균 객석 점유율은 100%(유료 기준 92%)를 기록했다.
지난해 10월부터 올해 1월까지 진행된 서울 공연에서도 112회 전 회차가 매진됐다. 이를 포함하면 이번 시즌 총 190회 공연에서 전석 매진을 기록했다.
관객들은 온라인 티켓 플랫폼에 "올리버, 클레어와 함께한 2시간여의 시간이 너무나 행복했다", "오랜 시간 잊지 못할 것 같다" 등의 관람 후기를 남겼다.
한경숙 프로듀서는 "뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'은 10년이라는 시간 동안 관객분들의 사랑으로 성장해 온 작품"이라며 "전국에서 공연장을 찾아주신 모든 분들께 감사드린다"고 말했다.
이 작품은 인간을 돕기 위해 만들어진 '헬퍼봇' 올리버와 클레어의 사랑 이야기를 다룬다. 2016년 초연 이후 매 시즌 평균 관객 평점 9.8점, 유료 객석 점유율 90% 이상을 기록해 왔다.
2024년 브로드웨이에서 선보인 'Maybe Happy Ending'은 제78회 토니 어워즈에서 작품상, 극본상, 음악상 등 6개 부문을 수상했다.
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