NHN링크, 경찰청과 매크로 부정 예매 차단 협력

AI 핵심 요약beta
- NHN링크가 13일 경찰청과 매크로 부정예매 차단 협력했다
- NHN링크는 이상거래 탐지 시스템으로 매크로 의심 거래를 실시간 차단하고 있다
- 민관협의체와 설명회를 통해 최신 부정예매 유형 공유하며 암표 근절 의지를 밝혔다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 티켓 예매 플랫폼 '티켓링크'를 운영하는 NHN링크가 경찰청 국가수사본부와 매크로를 이용한 부정 예매 차단 방안을 협력하기로 했다.
NHN링크는 13일 경찰청 사이버수사관 70여 명을 대상으로 '매크로 이용 부정 예매의 메커니즘 분석 및 예방 설명회'를 열었다. 이 자리에서 부정 예매 방지 공로를 인정받아 경찰청으로부터 감사장을 받았다.
NHN링크는 티켓링크에 이상거래 탐지 및 방지 시스템을 적용해 비정상적인 트래픽을 실시간으로 필터링하고 매크로 의심 거래를 미리 차단하고 있다.
문화체육관광부 및 경찰청과 함께 '공연·스포츠 암표방지 민관협의체'를 구성해 부정 예매 모니터링을 강화해왔다.
설명회에서 조용호 NHN링크 개발실 이사는 실제 사례를 바탕으로 최신 부정 예매 유형과 패턴을 분석했다. 이상거래 탐지 및 방지 시스템을 활용한 대응 성과와 시사점을 공유했다.
조용호 이사는 "암표 방지를 위해 그 동안 전사적으로 힘을 쏟았던 노력이 대외적으로 인정받은 점을 기쁘게 생각한다"며 "앞으로도 이상거래 탐지 및 방지 시스템을 강화하고 수사기관과의 협력 범위를 지속적으로 확대하면서 일반 회원들이 정상적으로 마음 편하게 예매할 수 있는 환경을 만들어갈 것"이라고 말했다.
origin@newspim.com