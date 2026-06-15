[프로농구] SK, 외국인 선수 힉스와 계약…워니와 호흡

AI 핵심 요약beta
- 서울 SK가 15일 힉스를 영입해 외인 구성을 마쳤다.
- 워니와 힉스 조합으로 높이·수비·스피드 강화를 노렸다.
- 힉스는 KBL 171경기 12.2점 5리바운드를 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 서울 SK가 새 시즌 외국인 선수 구성을 완료했다. 자밀 워니의 파트너로 KBL 경력자 아이재아 힉스를 선택했다.
SK 나이츠는 "높이와 수비력, 스피드를 겸비한 힉스를 영입해 2026-2027시즌 외국인 선수 구성을 마쳤다"고 15일 발표했다. 새 시즌부터 외국인 선수 출전 시간이 6개 쿼터로 확대됨에 따라 전력 안정성을 더하기 위한 결정이다. SK는 리그 최고 외국인 선수인 워니와 수비 및 리바운드에 강점이 있는 힉스의 조합이 큰 시너지를 낼 것으로 판단했다. 안영준, 김낙현, 에디 다니엘 등 국내 주축 선수들과의 조화에도 기대감을 나타냈다.
미국 노스캐롤라이나 대학 출신의 힉스는 화려한 경력을 자랑한다. 미국프로농구(NBA) 뉴욕 닉스에서 데뷔해 두 시즌 동안 21경기를 뛰었다. 이후 러시아 리그와 일본 B리그 등 다양한 해외 무대를 거쳤다. 서울 삼성, SK, 수원 KT를 거치며 총 네 시즌을 활약해 KBL 무대도 익숙하다. KBL 통산 성적은 171경기 출전, 평균 12.2점, 5리바운드, 1.3어시스트다.
psoq1337@newspim.com