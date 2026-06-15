대교협, 하반기 교수·직원 역량 강화 연수 확대…AI·디지털 전환 대응

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교수법·특별연수·실무기술 3대 분야 운영

21개 신규 과정 개설…현장 맞춤 역량 강화

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국대학교육협의회(대교협) 고등교육연수원은 2026년 하반기 대학 교수와 직원의 실질적인 역량 강화를 위해 21개 신규 연수 과정을 개설하고 6월부터 11월까지 운영에 들어간다고 15일 밝혔다.

이번 연수 프로그램은 급변하는 고등교육 환경과 인공지능(AI) 기술 도입에 대응하기 위해 기획됐으며 교수법·특별연수·실무기술 등 3개 분야로 구성해 현장 적용성을 높였다.

대교협 고등교육연수원 연수 사진. [사진=한국대학교육협의회]

교수법 연수는 생성형 AI를 활용한 수업 설계와 학생 지도 역량 강화를 중심으로 운영된다. 입문부터 심화까지 수준별 과정이 마련됐으며, 'Google NotebookLM'을 활용한 수업 워크플로우 구축 등 실습 중심 프로그램도 포함됐다.

특히 교수들의 참여 편의를 고려해 방학 기간인 6월 말부터 8월 중순까지 교육이 집중 배치된다. 에듀테크 기반 인터랙티브 수업 설계와 공감 중심 상담 기법도 함께 다뤄 교수-학생 간 소통 강화를 지원한다.

특별연수는 고등교육의 방향성과 핵심 의제를 다루는 과정으로 구성됐다. 'AI 시대, 무엇을 가르쳐야 하는가' 등 교육 철학적 논의를 비롯해 ESG와 지속가능성을 반영한 대학 경영 전략 과정이 포함된다.

또 통계분석 소프트웨어 'Stata'를 활용한 연구방법론 교육을 통해 교수 및 연구자의 실증 연구 역량 강화를 지원한다.

실무기술 연수는 대학 행정의 디지털 전환을 지원하는 실습형 프로그램으로 운영된다. 생성형 AI를 활용한 엑셀 데이터 분석과 보고서 작성, 업무 자동화 기술 등 현업 효율성을 높이는 교육이 제공된다.

이와 함께 '구글 Looker Studio'를 활용한 데이터 기반 경쟁력 분석, 구글 워크스페이스와 노션 활용 등 스마트 워크 환경 구축을 위한 프로그램도 마련됐다.

이경희 대교협 사무총장은 "대학 현장이 AI 기술 도입으로 유례없는 변화의 속도를 경험하고 있는 만큼 교수와 직원 모두에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 맞춤형 연수의 중요성이 커지고 있다"며 "고등교육연수원이 대학 구성원의 역량을 한 단계 높이는 핵심 교육 플랫폼으로서 현장의 변화를 주도적으로 지원해 나가겠다"고 밝혔다.

대교협은 이번 연수를 통해 대학 교직원들이 디지털 전환을 선도하고 대학 경쟁력을 강화할 수 있는 기반을 마련한다는 계획이다. 세부 일정과 신청 방법은 대교협 고등교육연수원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

hyeng0@newspim.com