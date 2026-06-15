김형철 부산시의원, 부산시장 선거무효 소청…"국정조사 등 진상 규명해야"

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"부산 동구 제2투표소 인쇄 비율 45.5%"

"중복 투표·개표 사고, 철저한 조사해야"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 김형철 부산시의원이 6·3 지방선거에서 일어난 투표 용지 부족과 관련해 부산시선거관리위원회를 상대로 선거무효 소청을 제기했다.

김형철 의원은 15일 오전 10시 30분 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "이번 6·3 지방선거에서 국민이 상상조차 할 수 없었던 초유의 사태가 전국적으로 발생했다"고 밝혔다.

김 의원은 "중앙선관위 보고서에 따르면 투표용지 부족 사례는 전국 12개 시·도, 49개 구·시·군, 140개 투표소에서 확인이 됐다"며 "전국 91개 투표소에서 투표용지가 부족해 투표가 중단됐고 일부 지역에서는 최대 1시간 45분 동안 투표가 중단됐다"고 직격했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 김형철 부산시의원이 15일 오전 10시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열어 선거관리위원회의 진상규명을 촉구하고 있다. 2026.06.15

또 "부산 동구 수정5동 제2투표소의 경우 선거인 2197명에 대해 투표용지는 단 1000장만 인쇄돼 인쇄 비율이 45.5%에 불과했다"며 "비정상적인 인쇄 기준을 적용한 경위는 지금까지 밝혀지지 않고 있다"고 날 센 각을 세웠다.

김 의원은 서울 잠실 개표소에서 발생한 투표용지 부족을 언급하며 "오후 6시 출구조사 결과가 이미 공개된 상황에서 투표가 계속 진행된 것은 선거 공정성 측면에서도 심각한 논란을 이야기하고 있다"고 쓴소리를 던졌다.

그러면서 "부산에서도 투표용지 부족으로 투표가 일시 중단되는 사례가 발생했고, 중복 투표용지 배부, 개표 과정 중 투표용지 훼손 등 각종 사고가 잇따랐다"면서 "일부 지역에서는 투표 용지 교부수와 실제 개표된 수가 일치하지 않는 사례가 확인됐다"고 성토했다.

김 의원에 따르면 부산 북구, 사상구, 남구에서 투표 용지 교부수와 개표수 차이가 318표 발생했다.

이에 김 의원은 "행정 착오인지, 관리 부실인지, 다른 원인이 존재하는지 조사가 필요하다"며 "투표 당일 서명된 선거인명부와 실제 교부된 투표용지 수, 최종 개표 결과가 완전히 일치하는지 전수 검증이 이뤄져야 한다"고 말했다.

김 의원은 ▲투표용지 부족 사태 전면 조사 ▲투표용지 인쇄량 결정 과정 규명 ▲선거인명부·투표용지·개표결과 전수 대조 ▲국정조사 실시 ▲특별검사 임명 등을 요구했다.

ndh4000@newspim.com