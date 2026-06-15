조지훈 전주시장 당선인 "전주·완주 통합 전제는 신뢰 회복과 상생"

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행정구역 개편 추진 위한 군민 신뢰 구축 최우선 과제 '제시'

특별지방자치단체 활용 통한 단계적 통합 기반 마련 '강조'

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 조지훈 전주시장 당선인이 전주·완주 통합 등 행정구역 개편 추진과 관련해 신뢰 회복을 최우선 과제로 제시하며 상생과 협력을 바탕으로 한 단계적 접근을 강조했다.

조 당선인은 15일 입장문을 통해 "전주·완주 통합은 단순한 행정구역 개편이 아니라 산업과 교통, 일자리, 정주 여건을 아우르는 전북 발전의 출발점"이라며 "정책 규모화와 지역 경쟁력 강화를 위해 통합 필요성에는 변함이 없다"고 밝혔다.

조지훈 전주시장 당선인[사진=뉴스핌DB]2026.06.15 lbs0964@newspim.com

다만 1997년과 2007년, 2013년에 이어 민선 8기 통합 추진이 성과를 내지 못한 배경으로 완주군민의 신뢰 상실을 꼽으며 "통합의 가장 중요한 전제는 신뢰 회복"이라고 강조했다.

이어 "전주와 완주 모두에게 도움이 되는 실질적 상생이 뒷받침돼야 한다"며 "통합 이후가 아닌 추진 과정부터 상생이 전제조건이 돼야 한다"고 말했다.

조 당선인은 통합 추진 과정에서 세밀하고 정교한 전략 수립의 필요성도 언급했다. 일방적인 흡수 방식이나 정치적 구호 중심 접근은 오히려 갈등을 키울 수 있다며 상대 지역의 입장을 존중하는 자세가 중요하다고 설명했다.

또 과거 역사적 연계성에만 기대기보다 통합 이후 기대되는 경제적·사회적 효과를 구체적으로 제시해 주민 공감대를 형성해야 한다고 밝혔다.

특히 2022년 개정된 지방자치법에 따라 도입된 특별지방자치단체를 활용해 인프라와 관광, 산업 분야 협력을 확대하고 경제 통합 성과를 체감하도록 하는 방안도 제시했다.

조 당선인은 "정치적 선언에 그치는 통합이 아닌 신뢰와 상생을 기반으로 지역 경쟁력을 높이는 협력 모델을 만들어 가겠다"며 "전북특별자치도와 긴밀히 협의해 행정구역 개편 문제에 접근하겠다"고 말했다.

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