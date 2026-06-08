조지훈 전주시장 당선인 "재정위기 극복 최우선"…'대체불가 전주' 비전 제시

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인수위 출범과 함께 재정 진단·회복 방안 마련 집중

AI 기반 행정혁신·시민 거버넌스 복원 통한 도시 대전환 선언

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 조지훈 전주시장 당선인이 민선 9기 시정의 최우선 과제로 '재정위기 극복'을 제시하며 AI 기반 행정혁신과 시민 참여 확대를 통한 '대체불가 전주' 구현 의지를 8일 밝혔다.

조 당선인은 이날 전주시청 브리핑룸에서 당선 후 첫 기자회견을 열고 "이재명 정부의 지방 주도 성장 기조에 발맞춰 전주의 새로운 도약을 이끌겠다"며 향후 시정 운영 방향을 발표했다.

조지훈 전주시장 당선인이 기자회견을 갖고 민선 9기 전주시정의 골격을 밝혔다.[사진=조지훈 캠프]2026.06.08 lbs0964@newspim.com

그는 이번 지방선거 결과에 대해 "전주를 바꿔야 산다는 시민들의 절박한 요구가 반영된 결과"라며 "선거 과정에서 들은 시민들의 목소리를 시정 운영의 출발점으로 삼겠다"고 말했다.

조 당선인은 민선 9기 핵심 과제로 재정 정상화를 꼽았다. 그는 "인수위원회 출범과 동시에 전주시 재정을 전면 진단하고 회복 방안을 마련하는 데 모든 역량을 집중하겠다"며 "재정 상황을 투명하게 공개하고 시민의 참여와 동의를 바탕으로 위기 극복 방안을 마련하겠다"고 강조했다.

또한 생애주기별 맞춤형 지원 확대와 종합경기장 부지 마이스(MICE) 산업단지 조성, 전주역세권 개발사업의 속도감 있는 추진도 주요 과제로 제시했다.

시민 참여 행정 강화 의지도 밝혔다. 조 당선인은 "시민과의 거버넌스를 복원해 행정이 일방적으로 결정하지 않는 시정을 만들겠다"며 "토론과 협력을 시정 운영의 핵심 원칙으로 삼겠다"고 말했다.

특히 AI를 기반으로 한 행정혁신과 도시 경쟁력 강화 전략도 내놨다. 그는 "경제와 산업, 사회와 생활 전반을 변화시키는 기술혁신의 중심에 서겠다"며 "AI를 활용해 시민의 삶을 바꾸고 전주를 대한민국 AI 기본도시로 성장시키겠다"고 밝혔다.

조 당선인은 취임 직후 곧바로 업무에 착수하겠다는 의지도 드러냈다. 형식적인 취임식 대신 시정 운영 방향을 설명하는 브리핑을 열어 시민과 소통하는 시간을 갖겠다는 계획이다.

조 당선인은 "전주의 변화와 혁신을 위한 과제 발굴과 대안 마련에 최선을 다하겠다"며 "이재명 대통령이 제시한 '대체불가 대한민국'에 발맞춰 누구도 대체할 수 없는 '대체불가 전주'를 만들기 위해 전력 질주하겠다"고 다짐했다.

lbs0964@newspim.com