헥토그룹, 임직원 건강관리 강화…'한 살 빼기 챌린지' 진행

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 헥토그룹이 임직원의 건강한 생활 습관 형성과 참여형 조직문화 확산을 위해 건강 증진 프로그램 '한 살 빼기 챌린지'를 운영한다고 15일 밝혔다.

'한 살 빼기 챌린지'는 단순 체중 감량이 아닌 건강한 신체 관리와 꾸준한 운동 습관 형성에 초점을 맞춘 프로그램이다. 신체 나이 측정과 월별 운동 미션을 연계해 임직원들이 자신의 건강 상태를 점검하고 일상 속 운동 습관을 자연스럽게 형성할 수 있도록 기획됐다.

헥토그룹은 이번 프로그램 운영을 위해 사내에 3D 신체 스캔 기기 '아웃바디(Outbody)'를 도입했다. 아웃바디는 신체를 3D로 스캔해 체형과 자세를 시각화하고 측정 데이터를 기반으로 신체 나이를 분석하는 장비다. 임직원들은 지난 5월 1차 측정을 진행했으며, 3개월간 운동 미션 수행 후 오는 8월 2차 측정을 통해 변화된 신체 상태를 확인하게 된다.

헥토그룹 임직원이 한 살 빼기 챌린지에 참여하고 있다. [사진=헥토그룹]

챌린지는 지난 5월부터 오는 7월까지 월별 테마 운동 방식으로 운영된다. 5월에는 스트레칭, 6월에는 계단 오르기, 7월에는 스쿼트 미션을 진행하며 운동 습관 형성과 기초 체력 향상을 지원한다. 참가자는 개인 인증 페이지를 통해 운동 기록을 등록하며, 누적 인증 100회를 달성하면 별도 포상이 제공된다.

헥토그룹은 그동안 임직원 건강 증진을 위한 다양한 프로그램을 운영해 왔다. 걸음 수에 따라 복지 포인트를 지급하는 '뚜벅포인트' 제도를 비롯해 팀 단위 산책 프로그램 '뚜벅투게더', 전사 걷기 행사 '뚜벅뚜벅 챌린지(뚜뚜챌)' 등을 통해 건강과 소통 중심의 조직문화를 확대하고 있다.

회사 측은 이번 프로그램을 계기로 걷기 중심 건강 프로그램에서 나아가 운동 습관 형성까지 지원 범위를 넓히고, 임직원의 건강한 삶을 지원하는 조직문화를 지속 강화해 나갈 계획이다.

헥토그룹 관계자는 "임직원의 건강은 조직의 지속가능한 성장과 직결되는 중요한 요소"라며 "구성원들이 일상 속에서 건강한 습관을 만들고 함께 실천할 수 있도록 다양한 프로그램을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com