뉴로메카, 협동로봇 자동화 솔루션 철강·조선·자동차로 확대

포스코·HD현대삼호중공업 등과 협력…산업별 맞춤형 시스템 공급

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI·로봇자동화 전문기업 뉴로메카가 협동로봇 기반 통합 자동화 솔루션 공급을 철강, 조선, 자동차, 화장품 등 주요 제조 산업으로 확대하고 있다고 15일 밝혔다.

뉴로메카의 자동화 솔루션은 협동로봇 단품 공급을 넘어 공정 분석부터 시스템 설계, 설치·시운전, 유지보수까지 일괄 제공하는 턴키 방식의 로봇 시스템 통합(SI) 역량을 갖추고 있다. 로봇 본체, 제어기, 소프트웨어, 주변장치, 액추에이터 등 핵심 요소를 자체 내재화해 고객사별 공정 조건에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공한다.

회사에 따르면 제조 현장은 산업별로 작업 환경과 공정 조건이 달라 표준 제품만으로는 자동화 적용이 어려운 경우가 많다. 뉴로메카는 현장 공정 분석과 커스터마이징 설계를 기반으로 고온·중량물 취급, 정밀 가공, 검사·측정, 반복 시험 등 다양한 작업에 협동로봇 기반 자동화 시스템을 적용해왔다.

HD현대삼호 용접특화 협동로봇. [사진=HD현대]

포스코와는 제철 현장의 가공·측정·물류·검사 자동화 과제를 수행 중이며, 포스코홀딩스와 공동연구센터(코랩)를 운영하며 제조 현장 자동화 기술 고도화를 추진하고 있다. HD현대삼호중공업에는 조선 용접특화 협동로봇을 공급했고, 자동차 분야에서는 DN솔루션즈 및 DN오토모티브에 머신텐딩 등의 자동화 솔루션을 납품했다. 최근에는 글로벌 화장품 ODM 기업 한국콜마에 화장품 보존력 시험 공정 자동화 시스템을 납품하고 현장 수락시험을 통과했다.

박종훈 뉴로메카 대표는 "자동화 시장은 이제 로봇 단품 경쟁을 넘어 실제 현장을 이해하고 고객의 생산성 향상을 구현하는 솔루션 경쟁으로 변화하고 있다"며 "핵심부품과 제어기술 내재화, 제조 현장에서 축적한 통합 구축 경험을 바탕으로 산업별 도메인 특화 자동화 영역을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

뉴로메카는 협동로봇 플랫폼과 소프트웨어, 비전, 제어 기술을 기반으로 산업별 구축 경험을 표준화·모듈화 솔루션 패키지로 발전시켜 프로젝트 개발 기간을 단축하고 원가 경쟁력을 높일 방침이다. 각 전략 산업군별로 공급 예정 고객사와 공급 협상이 진행 중인 상황에서 신규 수주 확대와 매출 성장을 추진해 나갈 계획이다.

nylee54@newspim.com