뉴로메카, 연세의료원 AI 수술로봇 R&D 과제 참여

AI 핵심 요약beta
- 뉴로메카가 21일 연세의료원 주관 AI 기반 수술로봇 이노베이션랩 공동연구기관으로 선정됐다
- 해당 R&D 사업은 5년간 최대 100억원 규모로 수술로봇 AI 고도화와 병원 실증 기반 구축을 목표로 한다
- 뉴로메카는 PSF 기반 공통 AI 실행체계를 구축해 특정 기종에 종속되지 않는 수술보조 로봇 기반을 마련하고 의료 분야 적용을 확대한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI)·로봇 자동화 전문기업 뉴로메카가 연세의료원이 주관하는 'AI 기반 수술로봇 이노베이션랩 구축 및 활용 사업'의 공동연구기관으로 선정됐다고 21일 밝혔다.
이 사업은 국내 수술로봇 기술의 AI 고도화와 병원 현장 실증 기반 구축을 추진하는 국가 전략형 연구개발(R&D 사업이다. 총 사업 규모는 5년간 최대 약 100억원이며, 뉴로메카를 비롯한 국내 수술로봇 및 의료기기 관련 기업들이 공동으로 참여한다.
회사에 따르면 뉴로메카는 이번 과제에서 단순 로봇 공급이 아닌 다양한 수술보조 로봇 시스템이 공통으로 활용할 수 있는 AI 실행 기반 구축을 담당한다. 자체 개발한 범용 휴머노이드 로봇 'EIR(에이르)'를 이노베이션랩에 구축하고, 내시경 영상 장비·트래킹 센서·위치 인식 장비 등 의료 장비와의 연동 요구사항을 정의할 예정이다. 수술 및 수술보조 과정에서 반복적으로 활용되는 동작들을 재사용 가능한 단위로 구조화해 라이브러리화함으로써 특정 수술로봇 기종에 종속되지 않는 공통 AI 실행 기반을 구축한다.
이번 과제의 핵심 기술은 뉴로메카가 자체 개발한 피지컬 AI 실행 프레임워크 'PSF(Physical Skill Foundation)'다. PSF는 로봇이 작업 환경을 스스로 인식하고 필요한 동작을 조합해 실제 작업을 수행할 수 있도록 지원하는 기술로, 'Action(기본 동작) → Skill(작업 단위) → Task(목표 과제)' 구조 기반으로 작동한다. 별도의 추가 학습 없이도 새로운 환경과 작업에 대응할 수 있도록 설계됐다. 뉴로메카는 해당 기술을 산업용 협동로봇과 제조 자동화 현장에 우선 적용해 왔으며, 이번 과제를 통해 의료 분야로 적용 범위를 확대하게 됐다.
뉴로메카 CTO는 "이번 과제는 협동로봇과 휴머노이드 분야에서 축적해온 피지컬 AI 기술을 의료 현장의 실증 인프라와 연결하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "향후 의료 AI 로봇 분야에서 공통 실행 기반 기술 기업으로서의 역할을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
한편 뉴로메카는 향후 수술실 내 보조 작업과 의료진 지원을 시작으로 병원 자동화, 재활 등 의료 분야 전반으로 피지컬 AI 기술 적용 영역을 단계적으로 확대할 계획이다.
nylee54@newspim.com