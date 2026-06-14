크루즈선 'Ms 아일랜드 스카이' 마산항 기항…관광 활성화 기대

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관광객 100명, 지역 탐방 프로그램 참여

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 14일 영국 노블 칼레도니아 소속 4200톤급 크루즈선 'Ms 아일랜드 스카이호'가 마산항 3부두에 입항했다고 밝혔다.

14일 영국 노블 칼레도니아(Noble Caledonia)사의 4200t급 럭셔리 크루즈선 'Ms Island Sky호'가 마산항 3부두에 기항했다.[사진=경남도] 2026.06.14

이번 기항은 마산항이 해양수산부 지정 '국내 9대 크루즈 기항지'로 선정된 이후 도가 추진해 온 크루즈 유치 정책의 결과로 풀이된다.

이날 입항한 외국인 관광객 100여 명은 경남도와 창원시가 마련한 환영행사에 참여한 뒤 마산어시장과 합천 해인사 등을 방문해 지역 문화와 관광 자원을 둘러봤다.

도는 지역 역사·문화 자원을 연계한 체험형 관광 프로그램을 운영해 크루즈 관광객 유치 기반을 강화한다는 방침이다.

해당 선박은 지난달 1일에 이어 올해 두 번째로 마산항에 기항했으며 내년에도 추가 1항차 기항이 예정돼 정기 기항 가능성이 높아지고 있다.

도는 하반기 선사와 여행사를 대상으로 한 팸투어를 추진하고, 제주 국제크루즈포럼 등 국제 행사 참여를 통해 마산항 홍보와 유치 활동을 이어갈 계획이다.

현재까지 선사 및 여행사를 대상으로 확보한 기항 의향서는 59건이다.

김상원 관광개발국장은 "이번 기항은 마산항의 크루즈 항만으로서 성장 가능성을 확인한 사례"라며 "지역 관광자원과 항만 인프라를 연계해 크루즈 관광 활성화를 추진하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com