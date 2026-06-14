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[핌in고척] '6이닝 1실점' 한화 박준영, 5선발 정착하나

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  • 한화 박준영이 13일 키움전에서 선발 등판해 6.1이닝 2실점 호투를 펼쳤다
  • 데뷔 첫 퀄리티스타트를 기록했으나 타선 지원 부족으로 패전을 안았다
  • 선발과 불펜을 오가던 박준영이 5선발 역할을 완벽히 수행하며 한화 선발 공백을 메우고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[고척=뉴스핌] 유다연 기자=한화 박준영이 팀의 5선발 공백을 완벽히 채울 수 있는 투구를 선보였다.

박준영은 13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 2026 KBO리그 경기에서 선발로 나서 6.1이닝 동안 83개의 공을 던지며 3피안타(1피홈런) 7탈삼진 2실점(2자책)을 기록했다.

[서울=뉴스핌] 한화 박준영(68). [사진=한화 이글스] 2026.06.13 willowdy@newspim.com

이날 타선 지원을 받지 못하며 패전을 떠안긴 했지만, 박준영은 데뷔 첫 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책 이하)를 기록했다. 지난달 10일 대전 LG전에서는 5이닝 동안 79개의 공을 던지며 3피안타 3사사구 2탈삼진 무실점으로 첫 승을 거두며 한화 마운드의 구세주로 떠올랐다. 박준영은 올 시즌 7경기에서 2승 2패 1홀드, 평균자책점 4.13을 기록 중이다.

선발과 불펜을 오가고 있지만, 불펜(3경기 1승 1홀드, 평균자책점 6.75)보다 선발(4경기 1승 2패, 평균자책점 3.60)에서 더 좋은 모습을 보여주고 있다. 한화 김경문 감독은 롱릴리프 보직을 맡기겠다고 했지만, 박준영은 5선발 역할을 완벽히 수행 중이다.

한화는 시즌 초반 엄상백, 문동주의 부상 때문에 선발에 공백이 생기며 골머리를 앓았다. 거기에 필승조 정우주, 김서현까지 무너지며 고전했다.

[고척=뉴스핌] 유다연 기자=한화 박준영이 13일 2026 KBO 정규시즌 고척 키움전에 선발 등판해 6.1이닝 동안 83개의 공을 던지며 3피안타(1피홈런) 무사사구 7탈삼진 2실점(2자책)을 기록했다. km/h는 구종 별 최고 구속이다. 사진은 독자 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 박준영의 투구 분석표 (명령어 : 박준영의 투구 분석표를 사진과 함께 그래픽 제작해줘) [사진=한화 이글스] [일러스트=CHAT GPT] 2026.06.13 willowdy@newspim.com

박준영이 한화의 선발 로테이션 고민을 덜고 있다. 류현진, 에르난데스, 화이트, 왕옌청으로 구성된 선발진의 마지막 퍼즐 역할을 해내고 있다.

이날도 타선의 지원을 받지 못했지만 선발로 7회까지 마운드에 오르며 팀의 기대에 부응했다. 박준영이 5선발로 자리를 잡는다면, 한화도 긴 시즌 레이스에서 버틸 수 있는 선발 마운드를 보유하게 될 전망이다. 

 

willowdy@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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