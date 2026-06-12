LX공사-인천도시공사, 지적·공간정보 기술협력 강화

AI 핵심 요약beta
- LX공사와 인천도시공사는 12일 개발 협약을 체결했다
- 양 기관은 지적측량·드론영상 등 공간정보 협력을 강화하기로 했다
- 개발 효율성과 주민 편익 증진 위한 협력사업을 확대하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌】고종승 기자 = 한국국토정보공사(LX공사)와 인천도시공사가 인천지역 개발사업을 효율적으로 추진하고 공간정보 활용과 주민의 편익 증진을 위해 협력체계를 구축했다.
LX공사와 인천도시공사는 12일 인천도시공사 본사에서 지적측량 및 공간정보 분야 상호 협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약에 따라 양 기관은 개발사업의 원활한 추진을 위한 지적측량 업무 협력을 강화하고 신속하고 정확한 사업 수행을 위해 지적기반 정사(드론)영상 촬영과 공간정보 기술 지원, 교육 및 기술 교류 등을 추진할 계획이다.
LX공사는 개발사업 초기 단계부터 완료 시점까지 필요한 지적측량 서비스를 적기에 제공해 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 애로사항을 최소화할 방침이다.
또 드론 영상 등 공간정보 자료를 활용해 사업 현황을 신속하게 파악하고 효율적인 의사결정을 지원하는 등 개발사업의 생산성과 정확성 향상에도 기여할 예정이다.
양 기관은 이번 협약을 계기로 지적·공간정보 기반 협력사업을 확대하고 개발사업의 효율성과 주민 편익 증진을 위한 다양한 협력 모델을 발굴해 나갈 계획이다.
어명소 LX공사 사장은 "이번 협약이 개발사업의 신속한 추진과 주민 편익 향상을 위한 의미 있는 출발점이 되길 바란다"며 "인천도시공사와 긴밀한 협력을 통해 지적·공간정보 기반의 다양한 협력사업을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com