박만 당선인, 언론인에 욕설 논란 격화…'공천 시스템 도마 위'

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국힘 전남도당 "독점 권력의 민낯, 엄중 징계"

기자단 2차 성명 "밀실 낙하산 공천 낳은 사태" 중앙당 조사 촉구



[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시의회 더불어민주당 박만 비례대표 당선인의 언론인 폭언 논란이 정치권 공방을 넘어 공천 시스템 논란으로 번지고 있다.

국민의힘 전남도당은 지난 11일 성명을 내고 이번 사태를 두고 "독점 권력의 민낯"이라며 "공인으로서 자질과 품위를 의심하게 하는 부적절한 처신"이라고 비판했다.

이어 "언론인을 향한 폭언과 위협은 민주주의 기본 가치에 정면으로 배치된다"며 민주당의 철저한 조사와 엄중 징계, 대시민 사과를 촉구했다.

박만 당선인과 취재를 위해 참석한 A언론인과 충돌 상황. [사진=정거배TV영상 캡처] 2026.06.12 ej7648@newspim.com

논란은 지난 9일 오전 전남 영암군 호텔현대에서 열린 '전남광주통합특별시의회 당선인 사전간담회'에서 불거졌다. 박 당선인이 취재 중이던 70대 언론인 A씨에게 욕설과 위협적 행동을 했다는 영상이 공개되면서 파장이 커졌다.

당시 A언론인이 취재를 위해 행사 자료를 요청하는 과정에서 실랑이가 벌어졌고, 박 당선인은 "너나 조용히 해 XX야", "콱 그냥 니X X" 등 욕설을 하며 위협적으로 다가서자 주변 참석자들이 이를 말리는 상황이 벌어졌다.

민주당은 전남도당과 광주시당을 통해 잇따라 사과 입장을 밝혔다. 광주시당은 "시·도민 기대에 찬물을 끼얹은 경솔한 행위"라며 박 당선인에게 엄중 경고 조치를 내렸다고 설명했다.

하지만 지역 언론계는 이를 '솜방망이 대응'으로 규정하며 반발 수위를 높이고 있다.

전남도청·광주시청·의회 출입기자단은 12일 2차 성명을 내고 "당원 주권을 짓밟은 밀실 공천의 결과가 이번 사태"라며 민주당 중앙당의 전면 조사를 요구했다. 기자단은 박 당선인의 사퇴와 비례대표 추천 과정 회의록 공개도 요구했다.

기자단은 또 박 당선인의 선출 과정과 관련해 ▲양부남 광주시당 위원장과의 학연 관계 의혹 ▲윤종해 당시 선관위원장의 '셀프 공천' 구조 의혹 등을 제기하며 "당원 참여를 배제한 밀실 단수 추천의 결과"라고 주장했다.

기자단은 받아들여지지 않을 경우 취재 거부 등 강경 대응에 나서겠다고 밝혔다.

당 내부에서도 비판이 이어졌다. 민주당 광주 광산갑 박종원 노동위원장은 SNS를 통해 "비민주적이고 불투명한 공천 구조가 결국 예견된 사태를 낳았다"며 성역 없는 진상조사를 요구했다.

박 당선인은 뉴스핌과의 통화에서 "변명의 여지가 없고 전적으로 잘못했다"며 "A언론인에게 여러 차례 사과 전화를 했지만 닿지 않았다. 깊이 반성하고 자숙하겠다"고 말했다.

이번 사태는 단순 개인 일탈을 넘어 공천 시스템과 지역 정치 구조 문제로까지 번지며, 전남·광주 통합특별시의회 출범을 앞둔 정치권에 적지 않은 파장을 미칠 것으로 보인다.

ej7648@newspim.com