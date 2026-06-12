용인시, 농업용 면세유 구입비 긴급 지원…ℓ당 138원 정액 보조

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- 용인특례시가 12일 농가 경영비 부담 완화를 위해 농업용 면세유 구입비를 긴급 지원한다고 밝혔다.
- 3~9월 구입분을 대상으로 ℓ당 138원 정액 지원하며 200ℓ 이하는 전량, 초과분은 사용량의 15%에 지원금을 적용한다.
- 총 9352만원 규모로 약 3400농가가 혜택을 볼 예정이며 7월 1일부터 8월 30일까지 지역 농협 방문 신청을 받는다.
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 국제 유가 급등으로 어려움을 겪는 지역 농가의 경영비 부담을 줄이기 위해 농업용 면세유 구입비를 긴급 지원한다.
시는 12일 농업경영체 경영 안정을 위해 농업용 면세유에 대해 ℓ당 138원을 정액으로 지원하는 사업을 추진한다고 밝혔다.
지원 대상은 용인시에 주소를 두고 농업용 면세유 구입 카드를 발급받은 농업경영체의 경영주로 지원 대상 기간은 올해 3월부터 9월까지이며 이 기간 동안 구입한 면세유 사용량을 기준으로 보조금이 산정된다.
구체적인 지원 방식은 3~9월 면세유 구입량 가운데 200ℓ 이하 사용분은 전량에 대해 ℓ당 138원을 지원한다.
200ℓ를 초과하는 물량에 대해서는 초과 구입량의 15%에 한해 ℓ당 138원을 적용해 지원금을 지급한다.
이번 사업에는 총 9352만 원이 투입되며 재원은 도비 30%, 시비 70% 비율로 마련된다. 시는 약 3400농가가 혜택을 받을 것으로 내다보고 있다.
신청을 원하는 농업인은 오는 7월 1일부터 8월 30일까지 주소지 관할 지역 농협을 직접 방문해 신청서를 제출하면 된다.
시는 접수된 신청 내역을 토대로 9월 중 지원 대상자를 확정하고 11월 중 신청자 개인 계좌로 보조금을 일괄 지급할 계획이다.
심필녀 시 농업정책과장은 "최근 지속되는 고물가와 유가 상승으로 우리 시 농업인들의 시름이 깊어지고 있는 상황"이라며 "이번 면세유 구입비 긴급 지원이 농가 경영 안정에 실질적인 도움이 되기를 바라며 앞으로도 용인특례시는 지역 농업을 살리고 농업인들의 삶의 질을 높이기 위한 실효성 있는 정책을 적극 발굴해 나가겠다"고 말했다.
seraro@newspim.com