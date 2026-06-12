'3선 여성 시장' 신계용 과천시장, 주요 개발 현장 점검..."안전 공백 제로"

시설물 인수인계 취약점부터 방음터널까지 꼼꼼하게 살펴

시민 안전이 최우선...안심 도시 과천 조성에 최선 다할 것

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시 최초의 '3선 여성 시장'이라는 타이틀을 지닌 신계용 과천시장이 시민의 생명과 안전을 지키기 위해 직접 운동화 끈을 동여맸다. 최근 타 지역 공사 현장에서 잇따라 발생한 안전사고와 관련해 관내 대규모 개발 현장을 직접 찾아 꼼꼼하고 섬세한 리더십으로 현장 점검을 진두지휘했다.

신계용 과천시장 주요 개발·정비사업 현장점검 현장점검 모습. [사진=과천시]

과천시는 12일 오후 신계용 시장 주재로 관내 주요 정비사업 현장과 과천지식정보타운(지정타) 일대에 대한 대대적인 현장 안전점검을 전격 실시했다고 밝혔다.

이번 점검은 최근 타 지자체에서 발생한 공사 현장 안전사고를 계기로 대규모 개발사업이 활발히 진행 중인 과천시의 안전관리 실태를 종합적으로 진단하고 시민 이용 시설물의 안전성을 한층 강화하기 위해 마련된 긴급 조치다.

이날 신 시장은 행정 최일선에서 다져진 특유의 통찰력과 베테랑 행정가로서의 면모를 아낌없이 보여줬다. 신 시장은 과천지식정보타운을 비롯한 주요 사업 현장을 구석구석 돌며 공공시설물과 교량·문화체육시설 등 시민들의 일상과 밀접하게 연결된 기반 시설의 관리 상태를 직접 눈으로 확인했다.

특히 대규모 정비사업 추진 과정에서 자칫 간과하기 쉬운 안전 위험 요소를 발굴하고 시설물 운영·관리 체계 전반을 날카롭게 짚어냈다.

시는 이번 점검을 통해 철거 및 해체 공정의 안전관리 실태를 집중적으로 확인하는 한편 신도시 조성에 따라 새롭게 만들어진 시설물의 인수인계 과정에서 발생할 수 있는 행정적·물리적 취약 요소까지 샅샅이 점검했다.

신계용 과천시장 주요 개발·정비사업 현장점검 현장점검 모습. [사진=과천시]

이번 현장 점검에서 확인된 미비점이나 보완 사항은 향후 정비계획과 시설물 보완 과정에 즉각 반영해 '안전 공백 zero'를 실현하겠다는 방침이다.

현장을 누비며 점검을 마친 신계용 과천시장은 "최근 타 지자체에서 발생한 안타까운 안전사고를 반면교사(反面敎師) 삼아야 한다"며 "우리 시 역시 대규모 정비 현장과 신도시 개발지가 공존하는 만큼 그 어느 때보다 안전망을 촘촘하고 강력하게 구축해야 할 시점"이라고 강조했다.

이어 신 시장은 "시민들이 매일 이용하는 도로, 교량 등의 시설물은 물론 방음터널 등 재난 취약 시설 전반에 걸쳐 안전관리 체계를 꼼꼼히 점검하겠다"라며 "3선 시장으로서 시민들이 보내주신 신뢰에 보답하는 길은 '단 한 건의 사고도 없는 안심 도시 과천'을 만드는 것이다. 시민들이 안심하고 일상을 누릴 수 있도록 현장 중심의 예방 행정에 최선을 다하겠다"고 힘주어 말했다.

과천시는 이번 일회성 점검에 그치지 않고 향후에도 주요 공사 현장과 기반시설에 대한 정기 및 수시 현장점검을 지속적으로 이어갈 계획이다. 위험 요인을 사전에 완벽히 차단하는 '선제적 관리'를 통해 안전사고 예방에 행정력을 집중할 방침이다.

신계용 과천시장 주요 개발·정비사업 현장점검 현장점검 모습. [사진=과천시]

과천시 최초 3선 시장으로서의 풍부한 행정 경험과 여성 시장 특유의 섬세함 그리고 현장을 직접 발로 뛰는 과단성까지 보여준 신계용 시장의 이번 행보는 '안전한 과천'을 향한 시민들의 신뢰를 더욱 공고히 하는 계기가 될 것으로 기대를 모으고 있다.

1141world@newspim.com