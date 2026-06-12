이남규 제33대 해군1함대사령관 취임

AI 핵심 요약beta
- 이남규 해군 소장이 12일 제33대 해군1함대사령관으로 취임했다
- 취임식은 1함대사령부 연병장에서 500여명이 참석해 진행됐다
- 이 사령관은 동해바다를 지키는 선봉함대를 만들겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 이남규 해군 소장이 12일 제33대 해군 1함대사령관으로 취임했다. 취임식은 1함대사령부 연병장에서 진행됐다.
1함대사령부에 따르면 취임식에는 함대 장병과 군무원, 지역 주요기관 및 단체장 등 500여 명이 참석해 국민의례, 부대기 이양, 작전사령관 훈시, 취임사, 폐식사로 이어졌다.
이남규 소장은 취임사에서 "제33대 1함대사령관이라는 중책을 맡게 돼 영광이며 그 책임의 무게를 느끼고 있다"며 "국민의 신뢰를 받는 선봉함대가 될 수 있도록 부대원들과 함께 동해바다를 지키며 나아가겠다"고 말했다.
이 사령관은 1996년 해군사관학교 50기로 임관해 합동참모본부 제2작전처장, 해군 제1함대사령부 11전투전대장, 해군작전사령부 해양작전본부장과 부사령관 등 주요 보직을 두루 경험했다.
한편 제32대 해군 1함대사령관인 조충호 제독은 소장에서 중장으로 진급해 지난 11일 해군참모차장으로 이동했다.
onemoregive@newspim.com