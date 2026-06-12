BTS, 부산 콘서트 앞둔 소감 "좋은 날 한국에서 공연할 수 있어 행복"

12-13일 부산 아시아드 주경기장서 'BTS 월드투어 'ARIRANG' 부산' 공연 개최

지민·정국 "고향 부산에서의 공연 더욱 특별해 빨리 만나고 싶다"

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 방탄소년단이 약 3년 8개월 만에 부산에서 공연을 여는 기쁜 소감을 밝혔다.

방탄소년단은 12~13일 양일간 부산 아시아드 주경기장에서 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN'을 개최하고 관객들과 만난다. 오프라인 공연은 물론 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)를 통한 온라인 스트리밍, 13일에는 80여 개 국가/지역에서 진행되는 라이브 뷰잉까지 더해진다. 전 세계가 방탄소년단으로 들썩일 예정이다. 팀의 데뷔일(6월 13일)에 열리는 콘서트는 더욱 의미를 지닐 예정이다.

지난 4월 고양에서 시작된 투어는 일본 도쿄와 북미 등 7개 도시 20회 공연 전 회차 매진돼 뜨거운 흥행을 이어왔다. 부산 콘서트 역시 티켓이 빠르게 동나 많은 이들의 기대감을 입증했다. 부산에서 데뷔 기념일을 맞게 된 방탄소년단은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 소감을 전했다.

방탄소년단 멕시코 시티 공연. [사진=빅히트뮤직]

'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN'을 앞두고 RM은 "약 2개월 만에 한국에서 다시 공연하게 되어 너무 행복하다. 부산은 군 입대 전 마지막 공연이었던 2030부산세계박람회 유치 기원 콘서트 'BTS 'Yet To Come' in BUSAN'이 열린 곳이라 더욱 감회가 새롭다. 관객분들과 함께 즐거운 시간을 만들고 싶다"고 말했다.

진 역시 "정말 좋은 날 한국에서 우리 아미(ARMY.팬덤명) 여러분과 다시 공연을 즐길 수 있어 너무 행복하다. 이번 콘서트를 통해 그때의 감동을 다시 한번 나눌 수 있기를 바란다. 모두가 마음껏 즐기고 오래 기억할 수 있는 시간이 되면 좋겠다"고 바랐다.

슈가는 "약 3년 8개월 만의 부산 콘서트다. 그날의 뜨거웠던 함성과 열기를 아직도 잊지 못한다. 다시 한번 부산에서 여러분과 함께할 수 있어 정말 기대된다. 이번에도 뜨거운 콘서트를 함께 만들 수 있길 바란다"고 했다.

제이홉은 "정말 오랜만의 부산 공연이다. 그때와 지금은 마음가짐이 많이 달라진 것 같다. 이제는 당당하게 이야기할 수 있다. 지금이 더 즐겁다. 이번 투어를 통해 다시 한번 부산에서 공연하게 되어 정말 행복하다. 우리 모두 하나 되어 즐기는 시간이 되면 좋겠다. 재미있게 즐겨주시길 바란다"고 공연을 앞둔 소회를 밝혔다.

지민은 "고향에서 오랜만에 공연을 한다는 게 무척이나 설렌다. 고양에 이어 한국에서 다시 만나는 자리라 더 뜻깊다. 많이 기다려 주신 분들께 이번에도 좋은 기억을 선사하고 싶다. 6월의 부산을 함께 즐겨주시면 감사하겠다"고 말했다.

방탄소년단, 고양 콘서트 [사진=빅히트 뮤직]

뷔는 "방탄소년단의 데뷔일인 6월 13일을 전후로 부산에서 콘서트를 하는 건 저희에게도 정말 특별한 의미가 있다. 행복한 순간을 아미 여러분과 함께 나누고 싶다. 공연을 찾아주신 모든 관객분들이 좋은 추억을 많이 만드시면 좋겠다"고 바랐다.

끝으로 정국은 "부산은 제 고향이라 더 특별하게 느껴진다. 얼른 가서 여러분과 함께 콘서트를 즐기고 싶다. 오랜만에 부산에서 만나는 만큼 정말 재미있는 시간 만들고 싶다. 보고 싶고 빨리 만나자!"면서 공연을 찾아오는 팬들을 환영했다.

한편 방탄소년단은 콘서트 외에도 도시 전역을 음악과 서사로 채우는 'BTS THE CITY ARIRANG - BUSAN'을 펼친다. 광안대교의 화려한 드론 라이트 쇼와 영화의전당 빅루프 라이트 쇼, 부산유라시아플랫폼, 광복로 미디어파사드 등 주요 랜드마크가 이들의 메시지로 꾸며진다. 이와 관련한 상세 정보는 방탄소년단의 위버스 공식 채널에서 확인할 수 있다.

jyyang@newspim.com