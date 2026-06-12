권은비, RBW서 새 출발…공식 SNS 오픈·새 로고 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 권은비가 새 둥지 RBW에서 본격적인 활동의 신호탄을 쏘아 올렸다.

소속사 RBW는 12일 권은비의 공식 SNS 채널을 오픈하고 로고 모션 영상을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 권은비 로고. [사진=RBW] 2026.06.12 moonddo00@newspim.com

공개된 로고 모션은 심플하면서도 세련된 무드 속에서 권은비의 이름에 담긴 '은'을 모티브로 한 새로운 로고가 완성되는 과정을 담아내며 시선을 사로잡았다. 실버 소재를 연상시키는 유려한 곡선 디자인은 끊임없이 성장하고 변화하는 권은비의 모습을 상징하며, 앞으로 펼쳐질 새로운 행보에 대한 기대감을 높였다.

이와 함께 권은비의 공식 SNS 채널도 새롭게 문을 열었다. 권은비는 새로운 채널을 통해 음악 활동은 물론 다양한 콘텐츠와 소식을 전하며 팬들과 소통을 이어갈 예정이다.

권은비는 최근 대학 축제와 국내외 페스티벌 무대를 종횡무진하며 뜨거운 인기를 이어가고 있다. 올 상반기에만 다수의 대학 축제 무대에 오르며 '페스티벌 퀸'의 존재감을 입증했다. '워터밤'을 통해 '서머 퀸', '워터밤 여신' 수식어를 얻은 권은비는 올해 역시 다양한 페스티벌 무대와 글로벌 행사에 참석하며 전 세계를 무대로 활발한 활동을 펼칠 예정이다.

그뿐만 아니라 식음료, 패션, 뷰티, 게임 등 다양한 분야의 브랜드 모델로 활약하며 광고계에서도 영향력을 넓혀가고 있다. 무대와 광고를 넘나들며 여러 방면에서 존재감을 보여주고 있는 권은비가 RBW와 함께 써 내려갈 새로운 챕터에도 관심이 쏠린다.

한편, 권은비는 지난 5월 일본 사이타마현 베루나돔에서 개최된 '제3회 아시아 스타 엔터테이너 어워즈 2026(ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS)'에서 '더 베스트 스테이지' 부문을 수상하며 존재감을 빛냈다. 또한 오는 20일 개최되는 '제35회 서울가요대상'에 출연한다.

moonddo00@newspim.com