하동군, 적극행정 우수공무원 선정…군민 온라인 투표 진행

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행정 절차 개선 우수 사례 7건 대상

[하동=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 하동군이 행정 편의보다 군민 불편 해소에 적극적인 공무원을 발굴에 나선다.

군은 오는 19알까지 '2026년 상반기 적극행정 우수공무원' 선정을 위한 군민 온라인 투표를 진행한다고 12일 밝혔다.

2026년 상반기 적극행정 우수 공무원 선발 군민설문조사 웹이미지[사진=하동군] 2026.06.12

하동군에 주소를 둔 군민이면 누구나 투표 가능하다.

대상은 적극행정 실무위원회가 1차 사전심사를 통해 추린 7건의 우수사례다. 앞서 위원회는 총 14개 사례를 검토해 심사 기준에 따라 절반 수준으로 압축했다. 군민은 이 가운데 우수하다고 판단하는 사례 2건을 선택해 표를 행사하면 된다.

후보에 오른 7건은 2026년 상반기 동안 현장에서 행정 절차를 앞당기거나 규제 애로를 조정하는 등 군민 생활과 밀접한 문제를 적극적으로 해결한 사례 중심으로 구성됐다.

최종 우수공무원은 군민 투표 결과와 적극행정심의위원회 평가 점수를 합산해 결정한다. 군은 이 과정을 통해 4명을 선발할 계획이다. 선정 결과는 7월 중 하동군청 홈페이지와 군 공식 온라인 채널 등에 공개한다했다.

군은 이번 투표를 계기로 군민 참여 창구를 넓히고, 정책 결정 과정에서 군민 의견을 더욱 체계적으로 수렴한다는 방침이다.

news2349@newspim.com