나주시, 상품권 구매 한도 낮추고 할인 예산 확대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1인당 월 50만 원→30만 원, 할인판매 280억 원→430억 원

판매시간 오전 11시 변경·7월부터 운영 개편

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 나주시가 상품권 구매 한도를 낮추고 할인 예산을 늘려 더 많은 시민에게 혜택을 배분한다.

나주시는 시민들의 나주사랑상품권 할인 구매 수요가 지속적으로 증가함에 따라 오는 7월 1일부터 구매 한도와 판매 운영 방식을 조정한다고 12일 밝혔다.

올해 들어 고물가 장기화와 생활비 부담 증가로 나주사랑상품권 할인판매에 대한 관심이 크게 높아지면서 월별 할인 예산이 조기에 소진되는 현상이 이어지고 있다.

카드형 나주사랑상품권. [사진=나주시] 2026.06.12 ej7648@newspim.com

이에 따라 시는 월초 판매 개시와 동시에 구매가 집중되는 상황을 완화하고 보다 많은 시민에게 안정적인 할인 구매 기회를 제공하기 위해 운영 방식을 개선하기로 했다.

개편에 따라 모바일·카드형 상품권의 1인당 월 구매 한도는 50만 원에서 30만 원으로, 보유 한도는 150만 원에서 60만 원으로 줄어든다. 지류형도 30만 원에서 20만 원으로 낮아진다. 판매 시작 시간은 자정에서 오전 11시로 바뀐다.

시는 하반기 할인판매 규모를 기존 280억 원에서 430억 원으로 확대한다. 월 60억 원 기준으로는 기존 약 1만 2000 명이던 수혜 인원이 약 2만 명까지 늘어날 것으로 전망했다.

온누리상품권 사용 기반 확대도 병행된다. 골목형상점가 지정을 늘려 상권 환경 개선과 공동 마케팅, 가맹 확대를 추진한다. 온누리상품권은 1인당 월 100만 원까지 구매 가능하며 모바일·카드형은 최대 7% 할인 혜택이 제공된다.

빛가람동 등에서 제기된 사용처 부족 문제를 해소하기 위해 시는 지난해 8곳, 올해 상반기 10곳의 골목형상점가를 추가 지정했다.

나주시는 두 상품권을 연계한 소비 선순환 구조를 강화해 지역 상권 활성화를 도모할 방침이다.



ej7648@newspim.com