한소은, 맑고 싱그러운 매력 발산…새 프로필 눈길

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 한소은이 새로운 프로필 사진을 통해 한층 성숙해진 분위기를 선보였다.

12일, 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 배우 한소은의 프로필 사진을 여러 장 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 한소은. [사진=킹콩by스타쉽] 2026.06.12 moonddo00@newspim.com

공개된 사진 속 한소은은 독보적인 분위기로 시선을 사로잡는다. 투명한 피부와 또렷한 이목구비를 자랑하는 그는 청초한 비주얼로 카메라를 응시하고 있다. 이어진 사진에서 한소은은 오버핏 화이트 셔츠를 착용, 은은한 미소를 띤 채 한결 편안하고 자연스러운 무드를 자아낸다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 한소은. [사진=킹콩by스타쉽] 2026.06.12 moonddo00@newspim.com

또 다른 사진에서 그는 머리를 쓸어올리는 포즈로 싱그러움을 배가시키고 있다. 이날 촬영 현장에서 한소은은 다양한 콘셉트를 소화하며 프로페셔널한 태도로 촬영에 임했다는 후문이다.

한소은은 그동안 꾸준한 작품 활동을 통해 탄탄한 연기력을 쌓아왔다. 그는 최근 KBS2 '은애하는 도적님아'에서 양반댁 규수 신해림 역을 맡아, 밝고 순수한 모습은 물론 절제된 감정 연기로 결단력 있는 면모까지 선보이며 높은 캐릭터 이해도와 섬세한 표현력을 입증했다. 이에 앞으로 그가 보여줄 연기 행보에 기대가 모인다.

moonddo00@newspim.com