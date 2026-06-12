전남 수두 환자 2.7배 급증…초등생 발생 최다

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여수시 12명, 광양시 11명, 구례군 8명

시군 보건소 협력 모니터링·예방 수칙 홍보 강화

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남지역 수두 환자가 최근 한 주 사이 2.7배로 급증하면서 교육시설을 중심으로 감염 확산 우려가 커지고 있다.

전남도는 도내 수두 발생 증가에 따라 어린이집·유치원·초등학교 등 집단생활시설에서 예방수칙 준수와 예방접종을 당부했다고 12일 밝혔다.

예방접종. [사진=뉴스핌 DB]

전남도감염병관리지원단 '2026년 제23주차 감염병 주간소식'에 따르면 5월31일부터 6월 6일까지 수두 신고는 62명으로 전주 23명보다 39명 늘었다. 최근 4주간 발생은 20주차 37명, 21주차 41명, 22주차 23명, 23주차 62명으로 증가세를 보였다.

지역별로는 여수 12명, 광양 11명, 구례 8명 순으로 이들 3개 지역이 전체의 절반가량을 차지했다.

올해 누적 환자는 전국 1만 5965명, 전남 488명으로 집계됐다. 전년 같은 기간 대비 전국은 10.6% 증가했으나 전남은 12.5% 감소했다. 다만 최근 증가세가 뚜렷해 집단생활 공간 중심 관리 강화가 필요하다는 분석이다.

연령별로는 초등학생 비중이 가장 높았다. 전국 41.6%, 전남 35.9%를 차지했다. 전남은 중학생 23.4%, 고등학생 12.3%로 전국 평균보다 높아 교내 확산 관리 중요성이 제기된다.

수두는 발열과 수포성 발진을 동반하는 급성 감염병으로 호흡기 분비물이나 수포액 접촉으로 전파된다. 전염력이 높아 학교 등에서 집단 발생으로 이어질 수 있다.

예방을 위해서는 국가예방접종 일정에 따른 접종과 함께 손 씻기, 기침 예절, 실내 환기 등 개인위생 수칙 준수가 필요하다. 의심 증상이 있을 경우 진료를 받고 모든 수포가 가라앉을 때까지 등원과 등교를 자제해야 한다.

전남도는 22개 시군 보건소와 협력해 발생 동향을 지속적으로 점검하고 교육시설을 중심으로 예방수칙 홍보와 감염관리 강화를 추진할 계획이다.

정광선 전남도 보건복지국장은 여름철 단체활동 증가에 대비해 학교와 가정의 철저한 위생 관리 실천을 당부했다.

ej7648@newspim.com