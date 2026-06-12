신임 국회사무총장에 고용진 전 의원 내정..."입법·행정·지방의회 모두 경험"

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입법·행정·지방의회 아우른 '종합 행정 전문가' 발탁

본회의 승인 거쳐 임명 예정

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 조정식 국회의장은 12일 신임 국회사무총장(장관급)에 고용진 전 국회의원을 내정했다.

국회의장실은 고 내정자에 대해 "입법부와 행정부, 지방의회를 모두 경험하며 국가 전반의 행정 메커니즘을 깊이 이해하고 있다"며 "복잡한 국회 행정 조직을 안정적으로 이끌 적임자"라고 발탁 배경을 설명했다.

고용진 국회사무총장 내정자. [사진=뉴스핌 DB]

이어 "원내 주요 보직과 당 수석대변인을 거치며 검증된 합리적인 정무 감각과 소통 능력을 바탕으로, 여야 간의 원만한 협치를 뒷받침하고 국회사무처의 대국민 소통 역량을 한 단계 끌어올릴 것으로 기대한다"고 말했다.

고 내정자는 향후 국회 본회의 승인 절차를 거쳐 공식 임명될 예정이다.

1964년 서울에서 태어난 고 내정자는 서울대 언론정보학과를 졸업하고, 서울 노원갑에서 제20대·21대 국회의원(더불어민주당)을 지냈다. 이후 국회 기획재정위원회 간사, 더불어민주당 대변인 및 수석대변인 등을 역임했다.

앞서 조윤형 국회부의장실 비서관으로 정계에 입문한 뒤 서울특별시의회 의원, 노무현 정부 청와대 행정관 등을 지내며 행정 역량을 쌓았다.

allpass@newspim.com