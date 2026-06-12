월드컵 한국 대표팀 경기, 극장서도 본다…메가박스 단독 중계

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 2026 북중미 월드컵 한국 국가대표팀 경기를 극장에서도 본다.

메가박스는 대한민국 국가대표팀의 조별리그 전경기를 전국 주요 지점에서 단독 생중계한다. 12일 오전 11시 체코전부터 19일 10시 멕시코전, 25일 10시에 남아프리카 공화국과의 3차전까지 대한민국 국가대표팀의 16강 진출을 극장의 대형 스크린으로 만나며 상영관 응원전이 펼쳐질 예정이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 12일 북중미 월드컵 조별리그를 시작하는 한국 축구대표팀 이강인(왼쪽), 손흥민(가운데), 김민재. [사진=KFA] 2026.06.11 psoq1337@newspim.com

메가박스는 이번 생중계를 현장감을 고스란히 느낄 수 있는 라이브 응원관 형태로 운영한다는 방침이다. 관람객들은 극장 안에서 취식을 즐기며 환호와 응원을 함께할 수 있어, 월드컵의 뜨거운 열기를 즐길 수 있을 예정이다.

티켓 가격은 2만 5000원이며, 점심시간 무렵 진행되는 경기를 함께 관람하려는 기업, 동호회 등 20인 이상 단체관람 예매 시 티켓 1인당 2000원씩의 할인 혜택을 제공한다. 경품 이벤트에도 참여할 수 있다.

월드컵 중계 관람객에게는 북중미 월드컵 공식 엠블럼이 입혀진 응원용 클래퍼를 선착순으로 증정한다. 또 관람객을 대상으로 '코카콜라 LG 그램 패키지'와 '코카콜라 26 FIFA 폴라베어 키링 5종'을 추첨을 통해 경품으로 제공한다. 이와 함께 '코카콜라 26 FIFA 월드컵 폴라베어 & 피크닉 콤보'와 같은F&B프로모션도 진행된다.

메가박스 관계자는 "경기가 열리는 낮 시간대에 시원한 극장에서 함께 극장골의 희열을 진짜 극장에서 함께 즐기시길 바란다"고 전했다. 상영 지점과 중계 일정, 단체관람 신청 등 자세한 내용은 메가박스 홈페이지 및 모바일 앱에서 확인할 수 있다.

jyyang@newspim.com