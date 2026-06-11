'뉴토끼' 피해 작가 134명, 고소...한콘창 "단순 불법 사이트 아니다"

정부, 불법 콘텐츠 총책 '뉴토끼' 운영자 日서 첫 송환

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 국내 최대 불법 웹툰·웹소설 공유 사이트 '뉴토끼' 운영자로 업계가 지목해 온 인물이 일본에서 전격 송환되자 피해 작가 134명이 경찰청에 형사 고소장을 제출하며 반격에 나섰다.

한국디지털콘텐츠창작자협회 관계자가 기자회견문을 낭독하며, 마나모아 운영자 추정 인물 송환을 계기로 뉴토끼 수사를 즉각 재개해야 한다고 촉구하고 있다. [사진= 한콘창]

문화체육관광부는 "법무부가 11일, 일본에서 불법 복제 만화 공유 사이트 운영 사범 'A씨(남·37세·2017년 일본 출국·2022년 일본 귀화)'를 범죄인 인도 조치로 김포공항을 통해 송환받았다"라고 밝혔다. 2002년 한일 범죄인인도조약 체결 이후 일본 국적 범죄인을 일본으로부터 인도받은 것은 이번이 처음이다. A씨는 2017년 일본으로 출국한 뒤 2022년 일본 국적까지 취득하며 사실상 도피를 완성하는 듯 보였으나, 7년 만에 결국 한국 수사당국의 손에 들어오게 됐다.

업계에서는 A씨가 '뉴토끼' 및 '북토끼' 운영자일 가능성이 매우 높다고 보고 있다.

한국디지털콘텐츠창작자협회(한콘창)와 피해 작가 134명은 이날 A씨 송환에 맞춰 경찰청에 형사 고소장을 제출하고 경찰청 앞에서 긴급 기자회견을 열었다.

한콘창은 "뉴토끼는 단순한 불법 공유 사이트가 아니다. 한 작품의 불법 유통은 정산금만 빼앗는 것이 아니라 차기 계약, 플랫폼 성과, 해외 진출 가능성까지 무너뜨린다"라고 강조했다. 수많은 웹툰과 웹소설을 무단 복제·유통하며 창작자의 생계와 대한민국 콘텐츠 산업의 기반을 무너뜨린 국내 최대 규모의 불법 콘텐츠 유통망이라는 것이다.

피해 작가들과 한콘창은 이번 사건을 단순 저작권 침해로 보아선 안 된다고 목소리를 높였다. 웹툰·웹소설 불법 유통과 불법 도박 사이트 유입, 범죄수익 은닉 가능성이 결합된 조직형 사이버 경제범죄로 접근해야 한다는 것이다.

한콘창은 "작가가 보호받지 못하는 산업은 지속될 수 없다"라며 "경찰청은 피해 작가 134명의 고소를 엄중히 받아들이고, 공범과 수익 구조, 뉴토끼·북토끼와 마나모아의 관계성까지 끝까지 수사해야 한다"고 촉구했다.

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