경기시나위오케스트라 '소리 만화경' 국악당서 20일 공연

도 곳곳에 흩어져 있던 민요와 연희 그리고 삶의 소리가 하나의 무대로 모여

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기아트센터 경기시나위오케스트라는 오는 20일 경기국악원 국악당에서 기획공연 <소리 만화경>을 선보인다고 11일 밝혔다.

시나위 민요팀. [사진=경기아트센터]

<소리 만화경>은 전통을 단순히 재현하는 데 그치지 않고 오늘의 감각으로 새롭게 조합해 현재의 예술로 확장하는 창작 공연이다. 만화경 속 작은 유리 조각들이 모여 새로운 무늬를 만들어내듯 경기도 곳곳에 흩어져 있던 민요와 연희 그리고 삶의 소리가 하나의 무대로 모인다.

특히 경기시나위오케스트라 성악팀과 연희팀이 무대 전면에 나서 소리꾼과 연희꾼의 경계를 허문다. 역할을 구분하기보다 모두가 함께 춤추고 노래하며 하나의 공동체적 에너지를 만들어내고 전통예술이 지닌 신명과 공동체성을 동시대적 무대 언어로 풀어낸다.

공연은 경기도를 대표하는 잡가와 민요를 모티브로 한 창작곡들로 구성된다. <제비가>, <방물가>, <매화타령>, <오봉산타령>을 현대적으로 재해석한 작품들과 공연의 대미를 장식하는 창작곡 <만화경>까지 총 5개 작품이 이어진다. 익숙한 경기의 가락은 새로운 음악과 움직임을 만나 전통과 현재가 공존하는 무대를 선사할 예정이다.

연출은 전통예술의 현대적 변용을 꾸준히 시도해 온 천재현 연출가가 맡았다. 천재현 연출가는 (사)정가악회 대표이사와 서울남산국악당 예술감독 등을 역임했으며 <평롱: 그 평안한 떨림>, <탈춤은 탈춤> 등 다양한 작품을 통해 전통예술의 새로운 가능성을 제시해 왔다.

소리 만화경 포스터. [사진=경기아트센터]

천재현 연출가는 "전통은 오래된 것이 아니라 지금 이 시대를 살아가는 사람들이 필요로 하는 가치"라며 "관객들이 공연을 통해 잊고 있던 삶의 리듬과 공동체의 감각을 발견하고 경기의 소리와 춤이 오늘의 예술로 살아 숨 쉬는 순간을 함께 경험하길 바란다"고 말했다.

1141world@newspim.com