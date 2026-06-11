강진 전복볶음고추장 '3스타'…벨기에 품평회서 '최고등급'

AI 핵심 요약beta
- 다산명가㈜가 11일 전복볶음고추장이 국제식음료품평회에서 3스타를 받았다고 밝혔다
- 전복볶음고추장은 ITI 블라인드 평가 전 항목에서 높은 점수를 받아 국제 우수 미각상을 수상했다
- 강진 전복과 전통 장류 결합 남도 발효식품이 세계 시장에서 경쟁력을 인정받으며 프리미엄 전통 식품 입지를 강화했다
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[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 강진 다산명가 전복볶음고추장이 국제 품평회에서 최고 등급을 받으며 K-푸드 경쟁력을 입증했다.
다산명가㈜농업회사법인의 전복볶음고추장이 벨기에 국제식음료품평원(ITI)이 주관한 2026년 국제식음료품평회에서 최고 등급인 '3스타'를 획득하며 국제 우수 미각상(Superior Taste Award)을 수상했다고 11일 밝혔다.
ITI는 2005년 설립된 세계적 식음료 품평기관으로 전 세계 제품을 대상으로 블라인드 평가를 진행한다. 올해는 20개국 이상에서 선발된 250여 명의 셰프와 소믈리에가 참여해 첫인상, 시각, 후각, 미각, 조직감 등 5개 항목을 기준으로 심사했다.
수상 제품인 전복볶음고추장은 전 항목에서 고르게 높은 점수를 받았다. 심사위원단은 전복 특유의 쫄깃한 식감과 풍부한 풍미, 시각적 완성도, 향미의 조화를 강점으로 평가했다. 전통 고추장의 깊은 감칠맛과 전복의 풍미가 균형 있게 어우러졌다는 점도 높은 점수를 받았다.
이번 성과는 강진 지역 특산물인 전복과 전통 장류를 결합한 남도 발효식품의 경쟁력이 세계 시장에서 확인된 사례로 평가된다. 다산명가는 2013년 프랑스 '베스트 오브 가스트로노미' 대상 수상에 이어 다시 한 번 국제 무대에서 품질을 인정받았다.
해당 제품은 2012년부터 현대백화점 프리미엄 식품관 '명인명촌'에 입점해 판매되고 있으며 전통 발효식품 브랜드로 입지를 이어가고 있다.
ej7648@newspim.com