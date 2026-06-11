李在明与比利时首相会谈 聚焦半导体和战略产业合作

纽斯频通讯社首尔6月11日电 正在欧洲访问的韩国总统李在明当地时间10日在比利时布鲁塞尔与比利时首相巴特·德韦弗举行会谈，就半导体、能源、经贸合作以及地区安全等议题交换意见，并表示将进一步深化两国在战略产业领域的合作。

当地时间6月10日，在布鲁塞尔，韩国总统李在明（左）同比利时首相巴尔特·德韦弗举行会谈。【图=KTV截图】

总统府青瓦台当天表示，在科技合作方面，双方重点讨论了纳米技术和半导体产业合作。李在明表示，目前有120余名韩国研究人员在位于比利时的欧洲微电子研究中心（IMEC）等机构开展纳米技术和半导体领域研究合作，希望双方进一步扩大科研协作，共同分享未来半导体技术发展的成果。德韦弗表示，韩国拥有世界领先的半导体企业，加强双方在相关领域合作符合两国共同利益。

双方还积极评价《韩国-欧盟自由贸易协定》生效15年来取得的成果，认为该协定为两国建立稳定的经贸合作关系发挥了重要作用。两国首脑表示，将继续支持双方企业扩大在电池材料、能源等领域的投资合作，并推动合作向更多战略产业延伸。

为促进人员往来，两国首脑同意继续探讨恢复韩比直航航线方案。在地区和国际事务方面，双方一致认为欧洲和亚洲安全形势相互关联，韩半岛和平稳定不仅关系东北亚地区，也有助于国际社会的安全与繁荣。李在明介绍了韩国政府推动重启韩朝对话的相关努力，并希望比利时继续关注和支持韩国半岛政策。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社