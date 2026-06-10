티웨이항공, 국제선 얼리버드 프로모션 진행…최대 17% 할인

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 티웨이항공이 오는 20일까지 국제선 항공권 할인 프로모션을 진행한다고 10일 밝혔다.
9월 1일부터 내년 3월 27일까지 출발하는 항공권이 대상이다. 일본, 중화권, 동남아시아, 중앙아시아, 호주, 미주, 유럽 등 7개 지역 노선이 포함된다.
항공권 예매 시 할인코드 'JUN26'을 입력하면 노선별로 최대 17%까지 즉시 할인받을 수 있다. 결제 금액별로 최대 4만원의 추가 할인 쿠폰도 제공되며, 두 할인을 함께 사용할 수 있다. 탑승객 대상 노선별 제휴 할인도 별도로 마련했다.
회원 신규 가입 시 웰컴 쿠폰팩, 발권 수수료 면제, 특가 소식 알림 서비스, 회원 전용 할인 코드 등 추가 혜택을 받을 수 있다. 프로모션 이벤트 페이지에서는 탑승 예정 항공기의 기종별 정보도 확인할 수 있다.
한편 티웨이항공은 최근 주주총회를 통해 상호명을 트리니티항공으로 변경했다. 운항 시작은 국내외 관계기관 승인 완료 후 진행될 예정이다.
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