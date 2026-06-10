낙선한 김영환 "선거무효 소송 검토…사전투표 등 공정성 문제 확인 필요"

"재선거 시 출마 안 할 것…결과 불복 아닌 부정 의혹 규명 차원"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 6·3 지방선거에서 고배를 마신 김영환 충북지사가 선거무효 소송을 검토하고 있다고 밝혔다. 그는 다만 선거 결과 자체를 부정하기보다는 사전투표 등 선거 과정의 공정성 문제를 확인하기 위한 조치라는 점을 강조했다.

김영환 충북지사. [사진=뉴스핌DB]

김 지사는 10일 오후 충북도청에서 기자간담회를 갖고 "이번 선거 과정에서 여러 부실한 문제와 부정 의혹이 제기되고 있다"며 "이 문제를 분명히 짚고 넘어갈 필요가 있다"고 말했다.

그는 이번 문제 제기가 개인적인 불복 차원이 아니라는 점을 거듭 강조했다. 김 지사는 "선거 결과를 부정하려는 것이 아니라 부정선거 의혹을 제기하는 것"이라며 "앞으로의 선거에도 영향을 미칠 수 있는 사안이기 때문에 후보자로서 최소한의 의무라고 생각한다"고 했다.

특히 지역에서 발생한 선거인명부 실종 사건을 언급하며 "이는 투표의 공정성과 참정권을 침해할 수 있는 중대한 사안"이라며 "재선거를 주장할 수 있는 근거가 될 수 있다"고 주장했다.

다만 재선거가 현실화될 경우 본인은 출마하지 않겠다는 입장을 분명히 했다. 그는 "재선거가 이뤄진다면 이번 선거에 다시 출마하지 않을 것"이라며 "이번 문제 제기는 도지사로 복귀하기 위한 것이 아니다"라고 선을 그었다.

향후 거취에 대해서는 정치인으로서 활동을 이어가겠다는 여지는 남겼다. 김 지사는 "앞으로는 정치 영역에서 할 수 있는 역할을 고민하고 있다"며 "민간 차원에서 도정 개혁이나 지역 발전에 기여할 방안도 검토 중"이라고 말했다.

또 지역 기반은 유지하면서 전국 단위 정치 활동도 병행할 가능성을 열어뒀다. 그는 "지역에 근거를 두면서도 전국적인 정치 활동이 가능하다"며 "특정 지역으로 활동 기반을 옮길 계획은 없다"고 했다.

정치 행보와 관련해 총선, 당직 도전, 대선 참여 가능성 등에 대해서는 "모두 정치 활동의 범주에 포함될 수 있다"며 "필요하다면 어떤 것도 해야 되겠다는 생각"이라고 했다. 다만 "경력이나 영향력 확대를 위한 정치 복귀는 생각하지 않는다"고 덧붙였다.

아울러 당과 정치권 전반의 개혁 필요성도 강조했다. 그는 "이번 선거를 통해 당이 많이 바뀌어야 한다는 점을 느꼈다"며 "도당을 포함해 야당 기능을 강화하고 개혁하지 않으면 앞으로 선거에서 어려움이 반복될 수 있다"고 지적했다.

baek3413@newspim.com