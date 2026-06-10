충남도, 최신 항공영상 공개…도내 변화상 한눈에 확인

AI 핵심 요약beta
- 충남도가 10일 최신 항공영상을 반영한 공간정보 서비스를 본격 운영했다
- 도민용 공간정보포털에서 고해상도 항공영상과 각종 부동산 정보를 제공한다
- 행정용 통합플랫폼에도 최신 영상을 적용해 도시계획·토지행정 등 업무 정확성을 높였다
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[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남도가 최신 항공영상을 반영한 공간정보 서비스를 본격 운영하며 도민과 행정기관의 정보 활용 편의성을 높인다.
충남도는 충남 공간정보포털과 충남 공간정보 통합플랫폼에 지난해 촬영한 최신 항공영상을 탑재하고 서비스를 시작했다고 10일 밝혔다.
이번에 공개된 항공영상은 국토지리정보원이 지난해 충남 전역을 대상으로 촬영한 고해상도 자료로, 도시 개발 현황과 토지 이용 변화, 각종 지형 정보를 보다 정확하게 확인할 수 있다.
도민 누구나 이용할 수 있는 충남 공간정보포털은 항공영상을 기반으로 토지 지번과 지목, 주소, 면적, 개별공시지가, 건축물 정보 등 다양한 부동산 정보를 제공하고 있다.
공간정보포털은 매월 평균 9만 건 이상 접속이 이뤄질 정도로 활용도가 높으며 공인중개사와 부동산 업계 종사자, 일반 도민들의 이용이 꾸준히 이어지고 있다.
도는 행정업무에 활용하는 충남 공간정보 통합플랫폼에도 최신 영상을 반영했다. 해당 시스템은 지적도와 공시가격, 토지이용계획, 공유재산 정보, 각종 통계자료 등을 제공하며 도시계획과 토지행정, 민원 처리 등 다양한 행정 분야에서 활용되고 있다.
최신 항공영상이 적용되면서 행정 업무의 정확성과 신뢰성도 한층 높아질 것으로 기대된다.
임택빈 충남도 토지관리과장은 "최신 항공영상 반영으로 변화된 지역 현황을 보다 신속하고 정확하게 확인할 수 있게 됐다"며 "도민과 행정기관 모두가 활용하기 편리한 공간정보 서비스를 제공할 수 있도록 품질 개선과 시스템 고도화에 힘쓰겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com