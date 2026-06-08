충남도 "전통시장서 수산물 사면 최대 2만원 환급"

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10일부터 온누리상품권 지급

[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남도가 물가 상승으로 커진 가계 부담을 덜고 수산물 소비를 촉진하기 위해 전통시장 온누리상품권 환급행사를 추진한다.

충남도는 오는 10일부터 14일까지 도내 6개 시·군 13개 전통시장과 상점가를 대상으로 수산물 구매 금액에 따라 온누리상품권을 돌려주는 특별 환급행사를 진행한다고 8일 밝혔다.

재래시장 전경.[사진=뉴스핌DB]

이번 행사는 해양수산부 주관으로 마련됐으며 최근 국제유가 상승과 생활물가 부담이 이어지는 상황에서 소비자들의 장바구니 부담을 줄이고 전통시장 활성화를 지원하기 위해 추진된다.

행사 기간 중 국내산 또는 원양산 수산물을 구매한 소비자는 구매 금액에 따라 온누리상품권을 받을 수 있다. 3만4000원 이상 구매하면 1만원, 6만7000원 이상 구매하면 2만원 상당의 온누리상품권이 지급된다.

행사 대상 시장은 천안시농수산물도매시장과 천안중앙시장, 보령 대천항수산시장, 보령중앙시장·한내시장, 서산동부전통시장, 논산 화지중앙시장과 강경대흥시장, 서천특화시장과 장항전통시장, 태안서부시장과 태안동부시장, 신진항골목형상점가, 안면도수산시장 등이다.

상품권 환급을 받으려면 행사 기간 내 발급받은 수산물 구매 영수증과 신분증 또는 휴대전화를 지참해 시장 내 환급소를 방문하면 된다.

환급소 운영시간은 대천항수산시장과 안면도수산시장이 오전 10시부터 오후 6시까지이며, 나머지 시장은 오전 9시부터 오후 5시까지 운영된다.

도는 이번 행사가 침체된 수산물 소비를 회복시키고 전통시장 방문객 증가에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

이동유 충남도 해양수산국장은 "고물가 상황 속에서 도민들이 보다 부담 없이 수산물을 구매할 수 있도록 환급행사를 마련했다"며 "전통시장 이용 활성화와 수산업계 지원에도 도움이 될 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

gyun507@newspim.com