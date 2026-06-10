충북 밤하늘 수놓는 '반딧불이 향연' 초대

AI 핵심 요약beta
- 충북농업기술원이 12일부터 14일까지 청주 오창에서 제16회 반딧불이 곤충축제를 연다고 10일 밝혔다
- 축제는 야간 반딧불이 관찰과 낮 시간 가족 대상 곤충 체험 프로그램 등 놀이와 교육을 결합한 방식으로 진행된다
- 충북농기원은 산업곤충 활용 가치와 곤충을 미래 농업 자원으로 육성하기 위한 정보 제공에 초점을 맞췄다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북농업기술원은 오는 12일부터 14일까지 사흘간 청주시 오창읍 기술원 잔디광장에서 '제16회 반딧불이 곤충축제'를 연다고 10일 밝혔다.
청정 환경의 상징인 반딧불이를 직접 관찰하고 다양한 산업곤충을 체험할 수 있는 자리다.
축제의 백미는 단연 야간 반딧불이 관찰이다.
매일 오후 8시부터 10시까지 운영되며 하루 약 2000명 규모로 입장이 제한된다.
관람은 사전 예약과 현장 접수를 각각 절반씩 나눠 진행하며, 현장 예약은 매일 오후 5시부터 선착순으로 배부된다.
낮 시간대에는 가족 단위 방문객을 겨냥한 체험 프로그램이 풍성하다.
곤충 만지기 체험을 비롯해 어린이 대상 곤충 세미나, 곤충 모자 만들기, 천연염색, 비단벌레 공예 등 놀이와 교육을 결합한 프로그램이 오후 3시부터 이어진다.
이번 행사는 단순한 체험을 넘어 산업곤충의 활용 가치를 알리는 데에도 초점이 맞춰졌다.
충북농기원은 곤충을 미래 농업 자원으로 육성하기 위해 관련 체험과 정보를 함께 제공한다는 계획이다.
조은희 농업기술원장은 "도민들이 반딧불이를 직접 관찰하며 자연 생태의 소중함을 느끼는 기회가 될 것"이라며 "곤충 산업 육성과 도민 체감형 정책을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com