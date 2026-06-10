경기도, 예산 115억원 투입 '임산부 친환경농산물 지원사업' 추진

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 10일 임산부 친환경농산물 지원사업을 추진했다
- 31개 시군 임산부·산모 4만8000명에 연 24만원 지원했다
- 17~30일 신청받고 7월부터 12월까지 순차 배송한다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 임산부와 출산 산모의 건강 증진을 위해 올해도 '임산부 친환경농산물 지원사업'을 추진한다고 10일 밝혔다.
도는 총사업비 115억 원을 투입해 도내 31개 시군 임산부 및 산모 4만8000명에게 1인당 연간 24만 원 상당의 친환경농산물을 지원할 계획이다.
지원 대상은 신청일 현재 임신 중이거나 2025년 1월 1일 이후 출산한 산모다. 지원 대상자로 선정되면 자부담 20%를 부담하고 유기농산물·무농약농산물·유기가공식품·동물복지 인증품·무항생제 축산물 등 안전하고 신선한 친환경농산물을 공급받을 수 있다.
사업 신청은 오는 17일부터 30일까지 가능하다. '에코이몰'을 통해 신청하거나 주소지 읍·면·동 행정복지센터를 방문해 신청하면 된다. 다만 보건복지부의 영양플러스 농림축산식품부의 농식품바우처를 신청한 출산모와 임신부는 신청할 수 없다.
도는 7월 중 지원 대상자를 확정한 뒤 7월 20일부터 12월 15일까지 친환경농산물을 순차적으로 배송할 예정이다.
임산부 친환경농산물 지원사업은 임산부와 태아에게 안전한 먹거리를 제공해 건강한 출산과 양육 환경 조성에 기여하는 사업이다. 또한 친환경농산물 소비 확대를 통해 친환경농업의 가치를 확산하고 안정적인 판로 확보로 농가 소득 증대에도 도움이 될 것으로 기대된다.
박종민 도 농수산생명과학국장은 "임산부와 아이의 건강은 우리 사회의 미래를 위한 투자"라며 "친환경농산물 지원을 통해 미래세대 건강 증진은 물론 친환경농업 확산과 농업인의 소득 향상에도 기여할 수 있도록 사업을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com