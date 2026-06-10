LIG D&A, 상생추진단 신설…협력사와 파트너십 강화

AI 핵심 요약beta
- LIG D&A가 10일 협력사 상생 위한 상생추진단을 신설했다.
- 협력사를 핵심 전략 파트너로 인식하고 글로벌 방산 공급망 강화에 나선다.
- 상생무역금융·상생예금·성과공유제 등 약 2000억원 규모 상생 지원을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)는 상생협력 전담 조직인 '상생추진단'을 신설했다고 10일 밝혔다. 협력사들과 동반성장을 통한 방산 공급망 생태계 강화와 글로벌 시장 진출에 박차를 가한다는 계획이다.
LIG D&A는 A1 Society에 글로벌 성장 비전과 상생협력을 위한 지원 정책을 설명하면서, 협력사를 단순한 '공급처'가 아닌 함께 성장해나갈 '핵심 전략 파트너'로 인식하고 있음을 강조했다.
지속 가능한 공급망 경쟁력이 곧 수출 경쟁력으로 이어지는 구조 속에서, 참석자들은 LIG와 협력사가 쌓아올린 신뢰 기반의 협력이 지속 성장의 핵심 동력이라는데 뜻을 모았다.
올해 시행했거나 계획하고 있는 상생협력 지원 금액은 약 2000억원 규모다. 신용대출 대비 최대 2.5%p의 우대금리를 지원하는 1600억원 규모의 상생무역금융, 협력사의 저금리 대출을 지원하는 300억 원 규모의 상생예금 등이다. 수출 사업 이익을 협력사와 공유하는 '수출 사업 성과공유제'도 30억원 규모로 운용한다.
신익현 LIG D&A 대표는 "상생협력의 날에 자리를 빛내주신 협력사 대표님들의 혁신 의지가 바로 대한민국 방위산업의 경쟁력이자 성장 동력"이라며 "건강한 방산 생태계 구축과 확장에 LIG가 늘 함께하겠다"라고 밝혔다.
tack@newspim.com