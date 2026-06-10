日·말레이시아 정상회담, LNG 안정 공급 등 에너지 안보 협력 강화

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 다카이치 사나에 일본 총리와 안와르 이브라힘 말레이시아 총리가 10일 도쿄에서 정상회담을 갖고, 중동 정세를 고려해 말레이시아산 액화천연가스(LNG)의 안정적 공급 등을 통해 에너지 안보 분야 협력을 강화해 나가기로 뜻을 모았다.

회담 모두발언에서 다카이치 총리는 "양국 관계는 경제와 안보를 비롯한 폭넓은 분야에서 발전하고 있다"며 "내년 수교 70주년을 앞두고 양국의 유대를 더욱 깊게 발전시켜 나가고 싶다"고 말했다.

양측은 중동 정세를 감안해 일본 수입량의 약 15%를 차지하는 말레이시아산 LNG와 비료 원료의 안정적 공급 등을 통해 에너지 안보 분야 협력을 추진하기로 합의했다.

또한 희토류를 포함한 핵심 광물 공급망의 안정성과 복원력을 강화하기 위한 협력도 심화하기로 했다.

안보 분야에서는 특히 해양 협력이 중요하다는 데 의견을 같이하고, 해상자위대와 말레이시아군의 공동훈련, 그리고 일본이 우방국 군대에 방위 장비 등을 제공하는 정부안보역량강화지원(OSA) 제도를 통한 협력을 계속해 나가기로 확인했다.

회담 후 공동 기자회견에서 다카이치 총리는 "이번 회담을 계기로 양국의 '포괄적·전략적 동반자 관계'를 더욱 공고히 하고 싶다"고 밝혔다.

안와르 총리는 "양국 간 포괄적·전략적 동반자 관계의 심화에 감사한다"며 "국방, 해양 안보, 전략 산업 등에 대해 매우 생산적인 논의를 할 수 있었다"고 말했다.

그는 일본의 OSA를 통한 안보 협력 확대에 기대를 나타낸 데 이어, 인공지능(AI) 분야와 핵심 광물 공급망 강화에서도 협력을 촉진할 의사를 밝혔다.

또한 말레이시아 국영 자원기업과 일본 기업이 2028년부터 20년간 연간 200만 톤의 LNG를 공급하는 데 합의했다고 공개하며 "이는 양국 우호 관계에 있어 신뢰와 협력의 증거이며 매우 획기적인 성과"라고 강조했다.

다카이치 사나에 일본 총리(오른쪽)와 안와르 이브라힘 말레이시아 총리 [사진=로이터 뉴스핌]

goldendog@newspim.com