고령화 시장 잡는다…사조푸디스트, 돌봄 플랫폼 협력 본격화

AI 핵심 요약beta
- 사조푸디스트가 10일 티에프네트웍스·두리와 실버케어 업무협약을 체결했다
- 3사는 효스토리 플랫폼 기반 실버케어 앱 개발·고도화와 시장 확산에 협력한다
- 사조푸디스트는 유통 인프라·케어포유를 연계해 시니어 맞춤형 케어푸드 사업을 강화한다
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케어푸드 '케어포유' 연계해 생활 밀착형 사업 모델 확대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 사조푸디스트가 실버케어 시장 공략에 속도를 낸다. 기존 식자재 유통 역량을 기반으로 시니어 맞춤형 돌봄 플랫폼과 연계한 생활 밀착형 서비스 확대에 나서며 고령화 사회에 대응한 신사업 기반을 강화한다.
사조푸디스트는 외식식재 유통기업 티에프네트웍스, 사단법인 두리와 3자 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다. 이번 협약은 티에프네트웍스가 새롭게 선보인 시니어 맞춤형 돌봄 플랫폼 '효스토리'의 서비스 확산과 실버케어 시장 내 협력 강화를 위해 마련됐다.
협약에 따라 3사는 실버채널 대상 공동 영업, 효스토리 대외 인지도 제고, 실버케어 연계 사업 공동 기획 및 개발, 효스토리 앱 개발과 실증 운영 등을 추진한다. 특히 앱 기능 고도화와 현장 적용, 서비스 확산에 집중할 계획이다.
사조푸디스트는 유통 인프라와 식자재 전문성을 활용해 효스토리의 시장 진입을 지원한다. 티에프네트웍스는 플랫폼 기능 고도화와 현장 적용을 맡고, 사단법인 두리는 법률 자문과 플랫폼 공동 운영을 통해 안정적인 서비스 운영을 뒷받침한다.
사조푸디스트는 이번 협약을 계기로 급식 및 식자재 유통을 넘어 실버케어와 케어푸드가 결합된 지속 가능한 사업 모델을 확보할 것으로 기대하고 있다. 맞춤형 건강식 브랜드 '케어포유'와의 동반 성장도 추진한다. 박선호 사조푸디스트 대표는 "3사 간 연대를 통해 실버케어 비즈니스 확장에 박차를 가하고, 케어포유와 연계한 차별화 서비스로 시니어 시장 경쟁력을 강화할 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com