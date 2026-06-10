메가박스 홍대점, '애니메이션 특화점' 리뉴얼…상설 굿즈샵 운영

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 메가박스(대표 홍정인, 남용석)가 서울 마포구 동교동 소재 메가박스 홍대점을 '애니메이션 특화점'으로 리뉴얼한다고 10일 밝혔다. 애니메이션 영화의 지속적인 흥행에 따라 홍대점은 애니메이션 장르 팬덤을 위한 전용 공간으로 재탄생한다. 애니메이션 특화 극장은 국내 멀티플렉스 최초 시도다.

메가박스 홍대점은 스크린 쿼터 기간을 제외하고 다양한 애니메이션 영화들을 확대 상영한다. 또한 정기적으로 애니메이션 기획전을 열고 해당 애니메이션 팬들이 영화에 더욱 깊게 빠져들 수 있는 공간으로 구성한다.

'애니메이션 특화점'답게 애니메이션 전용 굿즈샵도 상설 운영된다. 기획전 작품의 상품 및 인기 애니메이션 굿즈를 한 공간에서 만날 수 있다. 또한 천장을 가득 채운 애니메이션 행잉 배너, 관객이 사랑한 애니메이션 톱5 랭킹 보드 등 로비 곳곳에서 팬덤을 위한 공간도 마련된다.

[사진=메가박스]

메가박스 홍대점은 이번 리뉴얼을 맞아 첫 기획전으로 이달 말까지 '에반게리온' 시리즈를 상영한다. ▲신세기 에반게리온 극장판 사도신생 ▲앤드 오브 에반게리온 ▲에반게리온 신극장판: 서 ▲에반게리온 신극장판: 파 ▲에반게리온 신극장판: Q ▲신 에반게리온 극장판 총 6편을 상영하며 특전 증정 행사를 진행한다.

이어서 22일부터 내달 5일까지 '명탐정 코난' '뱅드림!' 극장판 시리즈 기획전이 열린다. ▲명탐정 코난: 할로윈의 신부 ▲명탐정 코난: 흑철의 어영 ▲명탐정 코난: 100만 달러의 펜타그램 ▲명탐정 코난: 척안의 잔상 및 ▲뱅드림! 필름 라이브 ▲뱅드림! 필름 라이브 세컨드 스테이지 총 여섯 편을 메가박스 홍대점에서 만날 수 있다.

이와 함께 '최애의 생일카페 공모전' 이벤트도 진행한다. 관객이 직접 그린 최애의 일러스트나 공간 연출 아이디어를 공모받아 선정된 아이디어로 홍대점 로비를 '생일카페'처럼 꾸며준다. 6월 말까지 아이디어를 공모받고, 8월 한 달 동안 당첨자의 작품으로 로비가 꾸며진다.

이 밖에도 홍대점 굿즈샵에서 3만 원 이상 구매 시 '냥사원' 키링을 증정하고, SNS에 홍대점 방문 인증 시 추첨을 통해 '굿즈샵 상품 교환권'을 증정하는 이벤트도 열린다.

메가박스 관계자는 "홍대점이 다양한 문화가 융합되고 개성이 공존하는 홍대에서 애니메이션을 사랑하는 팬들이 마음껏 즐길 수 있는 특별한 공간으로 재탄생했다"며 "나아가 메가박스 홍대점이 애니메이션 팬덤 중심의 복합 문화 공간으로 자리매김할 것으로 기대한다"고 밝혔다.



jyyang@newspim.com