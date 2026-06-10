11번가, 징둥닷컴에 전문관 오픈...중국 역직구 공략 본격화

AI 핵심 요약beta
- 11번가가 10일 징둥월드와이드에 전문관을 열었다.
- 중국 소비자에 K뷰티 등 350여개 브랜드를 판매한다.
- 30일까지 프로모션으로 할인과 무료배송을 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 11번가가 중국 최대 전자상거래 플랫폼 중 하나인 징둥닷컴과 손잡고 역직구 사업 확대에 나섰다.
11번가는 10일 징둥닷컴의 크로스보더 전자상거래 플랫폼인 징둥월드와이드에 '11번가 전문관'을 열고 중국 시장 공략을 본격화한다고 밝혔다.
전문관 개설로 11번가 판매자들은 별도 현지 진출 부담 없이 중국 소비자에게 상품을 판매할 수 있게 됐다. 징둥닷컴은 지난해 10월 기준 연간 활성 소비자 수가 7억명을 넘는 대형 플랫폼이다.
11번가 전문관은 아마존, 월마트, 라쿠텐 등 글로벌 이커머스 기업들과 함께 징둥월드와이드 메인 화면에 노출된다. 일간 활성 이용자 수(DAU) 1억명 안팎의 징둥 앱에서도 검색을 통해 접속 가능하다.
현재 전문관에는 K뷰티를 비롯해 가공식품, 건강기능식품, 패션, 리빙, 유아용품 등 350여개 브랜드가 입점했다. 브랜드 본사와 공식 총판 상품만 판매하며 159위안(약 3만5000원) 이상 구매 시 무료배송 혜택도 제공한다.
11번가는 오는 30일까지 론칭 프로모션을 진행한다. 매일 한국 인기 브랜드를 소개하는 '브랜드 데이'를 운영하며, 결제액 200위안마다 30위안씩 할인 혜택을 제공한다. 첫 구매 고객에게는 5위안 할인쿠폰을 발급한다. 이번 프로모션은 오는 18일까지 진행되는 중국 최대 쇼핑 행사 '618 쇼핑 페스티벌' 기간과 겹친다.
신현호 11번가 전략그룹장은 "한국 판매자에게는 중국 시장 성장 기회를, 중국 소비자에게는 한국 상품의 편리한 쇼핑 경험을 제공할 것"이라고 말했다.
nrd@newspim.com