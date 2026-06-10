"K의 뿌리를 찾아서"…청와대 사랑채서 지역문화 특별전

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부가 6월부터 12월까지 청와대 사랑채서 K-콘텐츠 특별전을 열었다
- 지역 문화자산과 미디어아트로 K의 뿌리와 확장을 입체적으로 보여주는 전시를 구성했다
- 매주 수요일 문화요일 공연과 함께 사랑채 2층서 국민주권정부 1주년 특별전도 진행했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 6월부터 12월까지 청와대 사랑채 1층에서 특별전 '팔색찬란: 케이(K)로 가득한 지역'을 개최한다.
이번 전시는 "우리가 이야기하는 K의 뿌리는 무엇인가"라는 질문에서 출발한다. 한국의 역사와 문화예술, 지역 고유의 문화 자산이 K-콘텐츠로 이어지고 확장되는 과정을 지역 콘텐츠 전시와 미디어아트로 입체적으로 보여준다.
전시는 두 파트로 구성된다. 1층 전시실에서는 '지역은 케이로 가득하다'를 주제로 5극3특 권역별 대표 문화콘텐츠를 소개한다. 공연·미식·공예·생활문화·관광자원 등을 현대적 감각으로 재구성해 "대한민국 어디서나 특별한 K를 만날 수 있다"는 메시지를 전달한다. 미디어아트실에서는 국립중앙·지방박물관 영상과 지역문화진흥원 제작 콘텐츠를 활용한 '케이의 기원전'을 선보인다. 전통 문양, 갓, 모란, 한국의 색채, 호랑이 등 한국적 상징을 기반으로 한 몰입형 영상을 통해 수천 년 역사 속 K의 뿌리를 조명한다.
전시 기간 중 매주 수요일 낮 12시 10분에는 '문화요일' 행사도 열린다. 6월 10일 '피아노 치는 소리꾼' 고영열의 공연을 시작으로, 청춘마이크 우수예술인 아트쿠도와 멕시코인 경기민요 전수자 난시 카스트로가 무대를 이어간다.
같은 날 사랑채 2층에서는 국민주권정부 출범 1주년 기념 특별전 '빛의 궤적'도 개막했다. 지난 1년의 주요 정책 성과와 정상외교 장면·외교 선물 등을 공개하며, 6월 한 달간 1층 기념품점 옆에서는 취임 1주년 기념 디지털 굿즈 체험 전시도 함께 운영한다.
fineview@newspim.com