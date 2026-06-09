64억뷰 '여신강림', 영화로 재탄생…'여신강림 BEFORE' 12일 개봉

기무라 코우키 주연, 쌩얼 사수 로맨스 코미디로 하이틴 팬심 저격

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 글로벌 누적 64억뷰를 기록한 네이버웹툰 원작의 영화 '여신강림 BEFORE'가 오는 12일 개봉을 앞두고 메인 포스터와 예고편을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '여신강림 BEFORE' 포스터 [사진= 스튜디오 디에이치엘] 2026.06.09 taeyi427@newspim.com

9일 배급사에 따르면 이번 작품은 전체 2부작 시리즈의 첫 번째 이야기로 화장으로 여신이 된 소녀가 학교 인기남에게 민낯을 들킨 후 비밀을 사수하며 벌어지는 이중생활 로맨스 코미디를 다룬다.

공개된 메인 포스터는 주인공 '타니카와 레이나'의 극명한 대비를 보여주는 '반반 비주얼'로 시선을 끈다. 왼쪽은 뿔테안경을 쓴 수수한 민낯을, 오른쪽은 화려한 메이크업을 한 '여신'의 모습을 담아 강렬한 시각적 대비를 이뤘다. "여신의 비밀은 쌩얼에 있다?!"라는 카피는 작품 속 감춰진 비밀에 대한 궁금증을 자극한다.

함께 공개된 예고편은 화려한 '여신'으로 살아가기 위해 고군분투하는 레이나의 모습을 담았다. 자신의 민낯을 알고 있는 '칸다 슌'과 오직 여신의 모습만 아는 '이가라시 유' 사이에서 펼쳐지는 아슬아슬한 삼각관계는 하이틴 로맨스 특유의 설렘을 전한다.

이번 영화는 '메이크업'을 통해 성장하는 하이틴 로맨스 서사를 스크린으로 옮겨와 원작 팬들의 기대를 모으고 있다. 특히 기무라 타쿠야의 딸이자 모델 겸 배우인 기무라 코우키가 주인공 레이나 역을 맡았으며 츠나 케이토, 와타나베 케이스케 등 일본의 라이징 스타들이 대거 합류해 극의 몰입도를 높였다.

원작의 탄탄한 서사에 차세대 배우들의 시너지를 더한 '여신강림 BEFORE'는 오는 12일 극장에서 만날 수 있다.

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