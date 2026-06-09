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"탈원전 인사 양이원영 반대"…원전업계 반발 확산

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  • 원전업계와 노조는 9일 양이원영 전 의원의 한수원 비상임이사·한전기술 상임감사 지원에 강력 반발했다
  • 노조는 양 전 의원을 탈원전 정책 실패의 원흉으로 규정하며 임원추천위가 탈락시키지 않을 경우 배임 행위로 간주하겠다고 경고했다
  • 글로벌 원전시장 경쟁이 치열한 가운데 야권도 낙하산 보은 인사라 비판하며 인선 철회를 촉구하고 있어 논란이 가중되고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한수원 비상임이사·한전기술 감사 지원
한수원·한전기술 노조 '절대 반대' 입장
"원전·전력산업 훼손…참담함과 분노"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 글로벌 원전시장이 급성장하고 있는 상황에서 때아닌 탈원전 인사의 역습에 원전업계가 발칵 뒤집혔다.

문재인 정부 시절 '탈원전'을 주장했던 양이원영 전 더불어민주당 의원이 원전 공기업의 비상임이사와 상임감사직에 지원했기 때문이다.

원전업계는 즉각 반발하며 유례없이 강도 높은 대응에 나섰다. 반대 성명은 물론 임원추천위원회에 '배임 행위'까지 경고하고 나섰다.

◆ 한전기술 노조 "탈원전 정책 실패의 원흉"

9일 원전업계에 따르면, 양이원영 전 의원은 한국수력원자력 비상임이사 공모에서 5배수의 후보에 포함됐으며, 최근 한전기술 상임감사에도 지원한 것으로 알려졌다.

양이원영 전 의원은 환경운동연합 출신으로서 삼척원전 건설에 반대했고, 문재인 정부 시절 추진한 탈원전 정책에 맞춰 월성 1호기 가동 연장에도 반대한 대표적인 탈원전 인사다.

양이원영 전 더불어민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB]

한전기술 노조는 성명을 통해 강한 반대 입장을 분명히 밝혔다.

노조는 "양이원영 전 의원은 단순한 탈원전 인사가 아니다"라면서 "우리나라 원자력 산업, 더 나아가 국가 전력산업을 심각하게 훼손한 탈원전 정책 실패의 최대 원흉"이라고 지적했다.

이어 "그 결과 원전 생태계는 무너졌고, 산업은 후퇴했다"면서 "국민은 감당하기 어려운 전기요금 부담을 떠안게 됐다"고 질타했다.

노조는 "그런 인물이 이제 와서 원자력 공기업의 이사와 감사 자리를 넘본다는 것은, 국가 에너지 독립을 위해 평생 피땀 흘려 온 원자력 산업인 전체에 대한 견딜 수 없는 모욕"이라고도 강조했다.

이어 "우리 산업을 흔들고, 우리 기술을 부정하고, 우리 현장의 자부심을 짓밟았던 인물이 이제 그 조직의 자리를 탐한다는 사실에 우리는 깊이 분노한다"면서 목소리를 높였다.

따라서 "임원추천위원회는 한 줌의 자격도 없는 부적격 인사를 면접에서 즉각 탈락시켜야 한다"면서 "만약 임원추천위원회가 양이원영 전 의원을 탈락시키지 않는다면, 이를 명백한 배임 행위로 간주할 것"이라고 경고했다.

◆ 글로벌 원전시장 선점 시급한데…낙하산 인사에 발목

원전업계가 이처럼 강하게 반발하는 것은 지금이 원전산업의 중대한 분수령이라는 판단에서다.

미국과 일본, 유럽연합(EU) 등 세계 주요국들이 원전을 다시 늘리기 위해서 적극 나서고 있는 상황이다. 이런 중차대한 상황에서 탈원전 인사가 원전 공기업의 주요 보직을 꿰차는 것에 대한 반발이 거세다.

한수원 노조도 성명을 통해 "탈원전 정책의 핵심 논리 자체가 상당 부분 흔들렸음에도, 그 정책을 적극적으로 주도하고 방어해 온 인사가 이제 원전 운영기관의 이사직에 들어간다는 것은 상식적으로 납득하기 어렵다"고 반발했다.

양이원영 전 의원은 2년 전에도 원자력안전위원회 비상임위원 자리를 노리다 실패한 바 있다. 당시 야당이었던 더불어민주당 추천 몫을 통해 원안위에 들어가려 했으나, 원전업계의 강한 반대에 부딪혀 임명되지 못했다.

이재명정부가 들어선 이후 다시 낙천·낙선자에 대한 보은인사가 본격화되면서 다시 기회를 노리고 있다는 게 원전업계의 시각이다. 특히 김성환 기후에너지부 장관과의 정치적 인연의 후광에 기대어 원전 공기업의 요직을 노리고 있다는 지적이다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 양이원영 더불어민주당 의원이 7일 오전 서울 여의도 국회 환경노동위원회 전체회의실에서 열린 환경부 국정감사에서 오염된 해변모래를 들고 질의하고 있다. 2020.10.07 leehs@newspim.com

노조뿐만 아니라 야권에서도 우려의 목소리가 높아지고 있다.

김소희 국민의힘 의원(기후에너지환경노동위원회 위원)은 지난 1일 기자회견을 열고 강한 반대입장을 표명했다.

김 의원은 "이재명 대통령과 청와대의 묵인 없이는 도저히 불가능한 낙하산 보은인사"라면서 즉각적인 철회를 촉구했다. 이어 "대한민국 에너지 안보의 심장이자 신규 원전 건설 및 국책 원전 수출을 진두지휘하는 한수원의 근간이 흔들리는 참담한 현장을 목도하고 있다"며 "자기부정을 넘어 대한민국 원전 산업에 대한 모독이자 도발"이라고 지적했다.

한수원 비상임사공모는 현재 공공기관위원회 심의 절차를 거치고 있으며, 한전기술 상임감사 공모는 9일 면접심사가 진행됐다. 세계 수준의 경쟁력을 갖추고 있는 원전산업이 이번 갈등을 어떻게 극복해 낼지 주목된다.

dream@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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