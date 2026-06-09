어메이징크리의 여름 골프 라이프스타일 제안, 필드와 휴양지 잇는 핫 써머 리조트룩

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=하이엔드 골프웨어 브랜드 어메이징크리가 여름 시즌을 맞아 경량성·신축성·통기성 등 기능성 소재에 세련된 디자인을 더한 핫 써머 리조트룩을 선보인다.

이번 핫 써머 리조트룩은 'AERO LUX COLLECTION(에어로럭스 컬렉션)'을 중심으로 전개된다. 'AERO LUX COLLECTION'은 가벼움과 이동성을 의미하는 'AERO', 빛과 럭셔리를 뜻하는 'LUX'를 결합한 컬렉션으로, 여름 휴양지에 필요한 기능성과 리조트 무드의 세련된 스타일을 함께 담았다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=어메이징크리 'AERO LUX COLLECTION'. 2026.06.09 iaspire@newspim.com

어메이징크리는 이번 컬렉션을 통해 'BEYOND THE COURSE'라는 메시지를 제안한다. 필드 위 퍼포먼스에 머무르지 않고, 코스를 넘어 일상과 휴양지까지 자연스럽게 이어지는 스타일을 의미한다. 어메이징크리 특유의 기능성은 유지하면서도 감각적인 실루엣과 패턴, 가벼운 착용감을 더해 여름 시즌 다양한 라이프스타일에 어울리는 룩을 완성했다.

이번 컬렉션은 경량성, 신축성, 흡습속건, 통기성, 접촉냉감, 속건력 등 여름 시즌에 최적화된 기능성 소재를 적용해 쾌적한 착용감을 강화했다. 여기에 리조트 무드의 세련된 디자인을 더해 여행을 떠나는 순간부터 휴양지와 일상까지 자연스럽게 이어지는 스타일을 제안한다.

대표 제품인 '여성 에어로럭스 보테니컬 알렉스 점프수트'는 보테니컬 알렉스 패턴이 돋보이는 기능성 슬리브리스 점프수트다. 전판을 가득 채운 플라워 패턴이 강렬한 존재감을 더하고, 뛰어난 신축성과 흡습속건력, 경량성을 갖춰 무더운 여름 휴양지에서도 쾌적하면서 감각적인 스타일을 완성한다.

'여성 에어로럭스 쉬어 저지 자켓'은 기능성 쉬어 저지 소재를 적용한 라이더 자켓이다. 경량성, 신축성, 통기성, 속건력, 착용감을 두루 갖췄으며, 시스루 실루엣으로 다양한 레이어드 연출이 가능하다. 유연하고 소프트한 터치감으로 편안한 활동성을 제공해 여름철 라운드 전후는 물론 일상 스타일링에도 활용하기 좋다.

'여성 에어로럭스 스모그 바디수트'는 스모그 패턴을 적용한 기능성 바디수트로, 접촉냉감력과 신축성, 통기성이 우수하다. 안정적인 핏감과 편안한 착용감을 제공하며, 슬림하고 깔끔한 실루엣으로 페미닌한 무드를 완성한다.

함께 구성된 '여성 에어로럭스 테크저지 팬츠'는 청량한 터치감과 통기성, 흡습속건력이 뛰어난 테크저지 팬츠다. 엉덩이 빅로고 프린트와 글러브 홀더 벨크로 설계, 허리 엘라스틱 밴딩 디테일을 더해 기능성과 디자인을 동시에 갖췄다. 필드에서의 활동성은 물론 리조트룩으로도 자연스럽게 연출 가능한 아이템이다.

어메이징크리 관계자는 "이번 AERO LUX COLLECTION은 여름 시즌 골프 여행을 떠나는 골퍼들에게 기능성과 감각적인 리조트 무드를 함께 담은 컬렉션"이라며 "필드를 넘어 휴양지와 일상까지 이어지는 어메이징크리만의 핫 써머 리조트룩을 경험해 보시길 바란다"고 전했다.

어메이징크리의 'AERO LUX COLLECTION'은 공식 홈페이지와 전국 오프라인 매장에서 만나볼 수 있다.

iaspire@newspim.com