어메이징크리, LIV Golf Korea 현장 팝업 운영...현장형 브랜드 경험 제공

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=어메이징크리가 'LIV Golf Korea 2026'이 열리고 있는 부산 아시아드 컨트리클럽 현장에서 KGC 익스클루시브 컬렉션 팝업을 운영 중이다. 선수 착장·현장 팝업·팬 참여 이벤트를 하나의 접점으로 연결한 현장형 브랜드 경험 제공하고 있다.

어메이징크리는 코리안 골프 클럽(KGC·Korean Golf Club)의 공식 의류 파트너로, 대회 개막일인 지난 28일부터 현장 팝업을 운영 중이다. 팝업에서는 이번 대회를 기념해 출시한 KGC 익스클루시브 컬렉션을 선보이며, KGC 선수단 착장과 연계된 제품을 갤러리들이 직접 확인할 수 있도록 구성했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=LIV Golf Korea 2026 현장에 마련된 어메이징크리 팝업에서 갤러리들이 KGC 익스클루시브 컬렉션을 살펴보고 있다. [사진=어메이징크리] 2026.05.30 iaspire@newspim.com

이번 대회에서는 KGC 선수들이 이번 컬렉션을 착용하고 경기에 나서며, 필드 위에서 팀 아이덴티티와 브랜드의 존재감을 함께 보여주고 있다. 현장 팝업은 선수 착장과 연결된 컬렉션을 가까이에서 경험할 수 있는 공간으로, 갤러리들이 KGC의 상징인 '백호'를 담은 제품을 직접 보고 소유할 수 있는 브랜드 접점 역할을 하고 있다.

특히 LIV 플레이어 아코디오 티셔츠와 LIV 3D 타이거 스모그 아코디오 티셔츠는 선수 착장과 연결된 어센틱 제품으로 현장에서 주목받고 있다. 이와 함께 마그네틱 마커 벨트, 디지털 카모 패턴 레인저 백 등 액세서리 라인도 플레이와 스타일을 함께 고려한 아이템으로 선보이고 있다.

또한 어메이징크리는 현장을 찾은 팬들이 팀 아이덴티티를 직접 소유하고 즐길 수 있도록 이벤트를 마련했다. 대회 기간 레인저 백 구매 후 브랜드 회원 가입을 완료한 고객에게 KGC 심볼 6종 벨크로 패치를 증정한다.

대회장을 찾은 한 갤러리는 "평소 KGC 팀의 백호 심볼을 좋아했는데, 어메이징크리만의 독창적인 디자인과 결합되어 특별한 소장 가치를 느꼈다"라며, "단순히 경기를 보는 것에 그치지 않고 팀의 아이덴티티가 담긴 옷을 직접 입고 응원하니 대회장의 페스티벌 분위기를 더욱 생생하게 즐길 수 있어 만족스럽다"라고 현장 소감을 전했다.

이처럼 어메이징크리는 이번 LIV Golf Korea 현장 활동을 통해 골프를 단순히 관전하는 스포츠가 아닌, 입고 소유하고 경험하는 라이프스타일로 제안하고 있다. 선수 착장, 현장 팝업, 팬 참여 이벤트를 하나의 접점으로 연결하며 대회 현장 안에서 브랜드와 팬이 만나는 새로운 접점을 만들어냈다는 평이다.

어메이징크리 관계자는 "LIV Golf의 자유롭고 역동적인 페스티벌 문화와 어메이징크리 특유의 하이엔드 감성이 시너지를 내며 현장 반응이 기대 이상으로 뜨겁다"며, "주말 동안 대회장을 찾는 갤러리들이 KGC 팀의 아이덴티티를 입고 축제를 더욱 생생하게 즐기실 수 있도록 현장 운영에 만전을 기할 것"이라고 전했다.

한편 이번 KGC 익스클루시브 컬렉션은 대회 종료일인 31일까지 부산 아시아드 CC 어메이징크리 팝업에서 만나볼 수 있으며, 브랜드 일부 매장에서도 한정 수량으로 판매 중이다.

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