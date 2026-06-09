수원 학생 추천 도서 100권…경기평생학습관 '학생 참여형' 도서 전시

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9일부터 28일까지 3주간 학습관 1층 '윤슬 갤러리'서 진행

수원 관내 20개 중·고교 도서부 직접 기획·추천 도서 소개

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청평생학습관이 청소년들이 주도적으로 참여해 책으로 소통하는 특별한 도서 전시회를 연다. 학생들은 청소년의 시선으로 다양한 주제의 도서를 직접 선택해 '추천 이유', '책 속 한 문장' 을 직접 작성했다.

경기도교육청평생학습관은 '2026년 학생 참여형 도서 전시'를 개최한다고 밝혔다. [사진= 경기도교육청]

평생학습관은 9일부터 오는 28일까지 3주간 학습관 1층 윤슬 갤러리에서 '2026년 학생 참여형 도서 전시'를 개최한다고 밝혔다.

전시의 모든 과정은 수원시 관내 20개 중·고등학교 학교도서관 도서부 학생들이 직접 주제를 정하고 학교별로 5권씩 엄선한 총 100권의 도서를 추천해 꾸려졌다.

전시 공간에서는 관계, 진로, 모험, 인생, 환경 등 요즘 청소년들의 생생한 관심사를 반영한 도서들이 소개된다. '마음의 안식이 필요할 때 읽기 좋은 책'부터 '한 번 펼쳤다가 새벽까지 읽게 되는 책' 등 청소년의 감성으로 분류한 상황별·주제별 맞춤 도서를 만나볼 수 있는 것이 특징이다.

이외에도 관람객들을 위한 다채로운 참여 행사도 마련됐다. 추천 도서를 직접 읽고 마음에 드는 구절을 적어보는 '집중독서 & 필사 존(Zone)', 전시 주제와 관련된 또 다른 책을 추천 사유와 함께 공유하는 '도서 추천 이벤트' 등이 병행 운영되며 참여 학생에게는 소정의 선물도 제공된다.

수원시 관내 20개 학교별로 5권씩 엄선한 총 100권의 도서를 추천해 꾸려졌다. [사진= 경기도교육청]

류영신 경기도교육청평생학습관장은 "이번 전시와 체험 행사를 통해 평생학습관이 단순히 책을 빌려보는 공간을 넘어 청소년의 다양한 생각을 지역사회로 전파할 수 있는 주도적 소통의 공간으로 거듭나기를 기대한다"고 말했다.

beignn@newspim.com