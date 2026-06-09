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[NBA] 트럼프 앞에서 멈춘 뉴욕의 PO 13연승 행진

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  • 샌안토니오 스퍼스가 9일 파이널 3차전에서 뉴욕 닉스를 115-111로 꺾어 3연패 위기에서 벗어났다.
  • 웸반야마는 32득점 8리바운드 6어시스트 3블록으로 뉴욕 수비를 붕괴시키며 각종 파이널·플레이오프 기록을 새로 썼다.
  • 뉴욕은 브런슨과 아누노비의 활약에도 막판 턴오버와 골밑 열세로 역전에 실패했고 4차전은 11일 MSG에서 열린다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'웸반야마 32득점' 샌안토니오, 파이널 3차전 뉴욕에 115-111...반격의 1승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 멈출 줄 모르던 뉴욕 닉스의 연승 행진은 도널드 트럼프 미국 대통령 앞에서 제동이 걸렸다.

뉴욕은 9일(한국시간) 미 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든(MSG)에서 열린 2025-2026 NBA 파이널 3차전 홈경기에서 샌안토니오 스퍼스에 111-115로 무릎을 꿇었다. 플레이오프 13연승을 질주하던 뉴욕의 대기록 행진도 마감됐다. 시리즈 전적은 뉴욕이 2승 1패로 여전히 우위를 점하고 있으나 약 7주 만에 맛본 패배의 충격은 뼈아팠다. 파이널 사상 최초로 현직 대통령 신분으로 경기장을 찾은 트럼프 대통령은 관중석의 거센 야유를 받았고 본인이 응원한 뉴욕의 패배까지 지켜봐야 했다.

[뉴욕 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자 = 샌안토니오 스퍼스 포워드 빅터 웸반야마가 9일(한국시간) NBA 파이널 3차전에서 뉴욕 닉스 가드 미칼 브리지스의 수비를 피해 원핸드 덩크슛을 성공시키고 있다. 2026.6.9 psoq1337@newspim.com

이날 경기를 지배한 주인공은 샌안토니오의 '외계인' 빅터 웸반야마였다. 웸반야마는 32득점 8리바운드 6어시스트 3블록으로 코트를 폭격하며 팀을 3연패 위기에서 구해냈다. 2차전 막판 치명적인 실책을 완벽히 만회한 활약이었다. 2004년생인 웸반야마는 파이널 역사상 30점-5리바운드-5어시스트 이상을 올린 역대 두 번째 어린 선수로 이름을 올렸고 플레이오프 데뷔 시즌 최다 블록(70개) 신기록까지 작성했다. 스테폰 캐슬이 23득점으로 화력을 지원했고 이타적인 패스 플레이가 살아난 샌안토니오는 총 28개의 어시스트를 합작하며 뉴욕의 수비를 무너뜨렸다.

1쿼터 초반 웸반야마의 덩크로 포문을 연 샌안토니오는 33-22로 리드를 잡았지만, 제일런 브런슨을 앞세운 뉴욕의 공세에 밀려 전반을 57-64로 뒤졌다. 하지만 샌안토니오는 3쿼터에 전세를 뒤집었고 4쿼터 종로 1분 53초 전 캐슬의 3점슛으로 111-104를 만들었다. 종료 9.4초 전 뉴욕은 OG 아누노비의 3점슛으로 111-113까지 쫓아갔지만, 캐슬이 자유투 2개를 성공하며 샌안토니오의 승리에 쐐기를 박았다.

뉴욕은 에이스 대결과 골밑 싸움에서 모두 밀렸다. 제일런 브런슨이 32점, OG 아누노비가 28점을 몰아치며 맹추격했으나 승부를 뒤집지 못했다. 브런슨은 결정적인 턴오버 5개에 발목을 잡혔고 그간 웸반야마를 압도했던 칼앤서니 타운스도 11득점 8리바운드로 철저히 묶였다. 안갯속으로 빠진 두 팀의 파이널 4차전은 오는 11일 같은 장소에서 이어진다.

psoq1337@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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