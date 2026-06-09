NHN링크, 정준일 소극장 콘서트 개최

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7월 31일부터 8월 16일까지 이화여대 ECC 영산극장서 공연

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 티켓 예매 플랫폼 티켓링크를 운영하는 NHN링크가 가수 정준일의 소극장 콘서트 '피아노 여름 목소리'를 7월 31일부터 8월 16일까지 이화여자대학교 ECC 영산극장에서 개최한다.

3주에 걸쳐 총 9회 진행되는 이번 공연은 정준일이 2016년부터 꾸준히 이어오고 있는 소극장 콘서트 시리즈의 일환이다. 지난해 2월 열린 '피아노 겨울 90분'은 티켓 오픈 5분 만에 8회 공연이 매진됐다.

티켓 예매 플랫폼 티켓링크를 운영하는 NHN링크가 가수 정준일의 소극장 콘서트 '피아노 여름 목소리'를 7월 31일부터 8월 16일까지 이화여자대학교 ECC 영산극장에서 개최한다. [사진= NHN링크]

정준일은 이번 공연에서 여름을 주제로 한 노래들을 선보일 예정이다. 그는 소극장 콘서트를 지속하는 이유에 대해 "처음 음악을 시작했을 때부터 관객들과 했던 약속이고 제가 가장 좋아하는 음악 전달 방식"이라며 "가수가 빛나는 공연이 아니라 관객이 노래의 주인공이 되길 바라는 마음"이라고 밝혔다.

공연 포스터에 공연명을 넣지 않은 점이 특징이다. 관객 각자가 공연을 자신의 이야기로 해석하길 바라는 의도를 담았다.

티켓은 6월 11일 오후 8시부터 티켓링크를 통해 판매된다.

origin@newspim.com