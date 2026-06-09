마운자로 고용량 내일 국내 출시…치료 선택지 확대

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12.5㎎·15㎎ 출시 예정

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한국릴리가 비만·당뇨병 치료제 '마운자로'(성분명 터제파타이드)의 고용량 제품을 국내에 선보인다.

한국릴리는 오는 10일 마운자로 12.5㎎ 및 15㎎ 용량의 일회용 프리필드펜을 국내 출시한다고 9일 밝혔다. 이번 출시로 국내에서 공급되는 마운자로는 기존 2.5㎎, 5㎎, 7.5㎎, 10㎎ 제품을 포함해 총 6개 용량으로 확대됐다.

마운자로 [사진=일라이릴리]

마운자로는 국내에서 제2형 당뇨병 환자의 혈당 조절 개선과 비만 또는 과체중 환자의 체중 관리, 폐쇄성 수면무호흡증 치료를 위한 식이·운동요법 보조제로 허가받았다.

한국릴리에 따르면 성인 비만 환자를 대상으로 진행한 임상시험에서 72주 투여 기준 체중 감소율은 5㎎ 투여군 16%, 10㎎ 투여군 21.4%, 15㎎ 투여군 22.5%로 나타났다.

이번 고용량 제품 출시로 국내 비만치료제 시장에서 마운자로와 노보 노디스크의 '위고비' 간 경쟁도 더욱 치열해질 것으로 전망된다.

한편 식품의약품안전처는 마운자로와 위고비가 비의료적 체중 감량 목적으로 사용되면서 원정 처방이나 중복 처방 사례가 발생한다는 지적이 제기됨에 따라, 이들 품목을 '오남용 우려 의약품'으로 지정하는 방안을 검토 중이다.

sykim@newspim.com